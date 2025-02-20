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Революція Гідності: скільки вироків винесено у «справах Майдану»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Революція Гідності: скільки вироків винесено у «справах Майдану»
Працівники ДБР через 11 років після початку Революції Гідності продовжують розслідувати «справи Майдану»
фото з відкритих джерел

ДБР повідомило про підозру 309 особам у «справах Майдану», з яких 100 – у 2024 році

За матеріалами розслідувань ДБР, суди винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Водночас розглядається ще майже 150 справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Також ДБР повідомило про підозру 309 особам, з яких 100 – у 2024 році. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.

«Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів, зокрема: президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ, керівник столичної міліції, його заступник та керівник полку «Беркут»», – йдеться у повідомленні.

Їх обвинувачують в організації вбивств 67 громадян, а також у спричиненні тілесних ушкоджень 887 активістам у період з 18 по 20 лютого 2014 року. Злочинна організація, очолювана колишнім президентом Віктором Януковичем, з листопада 2013 по лютий 2014 року залучила до придушення протестів 60 тис. правоохоронців. До цих дій були також залучені сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які без достатніх доказів відправляли активістів під варту, використовуючи це як засіб залякування.

Революція Гідності: скільки вироків винесено у «справах Майдану» фото 1
інфографіка: ДБР

«До цієї статистики варто додати сотні цивільних осіб – так званих «тітушок», які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали протестувальників. Окремим напрямком роботи ДБР у «справах Майдану» є збір доказів щодо участі спецслужб РФ у силовому придушенні акцій протесту. Загалом розслідування охоплює близько 4 тис. епізодів злочинної діяльності, в яких постраждали понад 2,5 тис. осіб», – наголошує ДБР.

Крім того, на підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно Януковича, зокрема: 31 млн грн; $85 тис.; 537 історико-культурних цінностей на суму близько €19 млн; дві земельні ділянки та вісім будівель.

Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Зауважимо, що сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму. 

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Теги: Віктор Янукович Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Україна вирок ДБР

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