Застосунок «Мрія» запрацює в дитсадках

За рік у «Мрії» вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності

У четвер, 23 жовтня, Кабмін вніс зміни щодо функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду № 1334.

Кабмін постановляє:

Міністерству цифрової трансформації протягом семи місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити модернізацію освітнього мобільного додатка «Мрія» в частині забезпечення технічної можливості використання в освітньому процесі закладами дошкільної освіти освітнього мобільного додатка «Мрія».

Міністерству освіти і науки протягом п’яти місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити наповнення та доопрацювання програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» з метою виконання функцій, передбачених змінами, затвердженими цією постановою; подати Міністерству цифрової трансформації перелік закладів дошкільної освіти (не менше п’яти), які забезпечуватимуть використання в освітньому процесі освітнього мобільного додатка «Мрія» протягом 2025/26 навчального року.

Міністерству освіти і науки та Міністерству цифрової трансформації протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою визначитися з кандидатурами для включення до складу Комісії з питань проведення відбору суб’єктів господарювання для включення їх до переліку партнерів та забезпечити її функціонування.

Глава уряду Юлія Свириденко додала: «Мрія.Дошкілля» надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини. Закладаємо основу для національної гейміфікації у «Мрії». Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, «Мрія» стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали».

За даними Свириденко, за рік у «Мрії» вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Нагадаємо, у квітні 2025 року освітній застосунок «Мрія» став доступний для усіх українських шкіл. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.

Як повідомлялося, у застосунку для школярів «Мрія» з’явиться власна валюта – «мрійки». Витратити її можна буде на квитки в кіно, квести, навчальні курси або майстер-класи.