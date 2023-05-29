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Пенсіонери отримають надбавку до виплат у червні: що відомо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пенсіонери отримають надбавку до виплат у червні: що відомо
Розмір доплати залежатиме від страхового стажу людини та її заробітної плати
фото з відкритих джерел

Розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним

У першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень. Про це в ефірі телемарафону заявила директор департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Чиновниця повідомила, що надбавки виплачуються згідно з індексацією пенсій, яку почали нараховувати працюючим пенсіонерам з 1 квітня.

Це ті пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або ті, у кого від попереднього перерахунку чи призначення пенсії минуло щонайменше два роки.

Розмір доплати залежатиме від страхового стажу людини та її заробітної плати. Відповідно розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним.

«Все залежить від того, які показники людина мала, працюючи два останні роки на роботі. Крім того, враховується і заробітна плата, починаючи з 1 липня 2000 року», – уточнила Охріменко.

Зазначається, що останній етап підвищення пенсій цього року заплановано з 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, розмір пенсії українців безпосередньо залежить від страхового стажу, який напрацювала людина, а також розміру офіційної зарплати протягом усієї трудової діяльності. Однак майбутню пенсію можна збільшити завдяки добровільним внескам.

До слова, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку.

Теги: гроші пенсіонери пенсія

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