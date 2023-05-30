Уряд ввів нові спеціальні пенсії: хто зможе отримати

Розмір пенсії встановлено на рівні двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

В Україні вводять спеціальні пенсії за особливі заслуги тим людям, які мають статус борців за незалежність країни в XX столітті

В Україні вводять спеціальні пенсії за особливі заслуги тим людям, які мають статус борців за незалежність країни в XX столітті. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №8032. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Повідомляється, що розмір пенсії встановлено на рівні двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2023 році цей показник становить 5016 грн.

Документ були прийнятий у другому читанні та в цілому депутатами Верховної Ради 29 травня. Передбачається, що виплата буде підвищуватися щороку.

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Статус одержувачів вищевказаної пенсії регулюється законами:

«Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України в XX столітті», який був прийнятий ще у 2015-му;

«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», де йдеться про тих, хто зазнав репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психлікарні.

Всі відповідні особи зобов'язані бути реабілітовані в установленому законом порядку, зазначено в офіційних документах.

«Документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України в XX столітті, які за часів СРСР були позбавлені волі», – пояснив нардеп Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, у першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

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До слова, розмір пенсії українців безпосередньо залежить від страхового стажу, який напрацювала людина, а також розміру офіційної зарплати протягом усієї трудової діяльності. Однак майбутню пенсію можна збільшити завдяки добровільним внескам