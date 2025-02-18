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США можуть переоцінити золото: до яких наслідків це призведе

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США можуть переоцінити золото: до яких наслідків це призведе
Вже зараз в окремих фінансових колах почали лунати припущення, що золото може стати альтернативним фінансовим інструментом для забезпечення облігацій США
фото з відкритих джерел

Аналітики: Переоцінка золота може принести США несподівані фінансові переваги

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про плани «монетизації» активів, що викликало припущення щодо переоцінки золота. Якщо золото буде переоцінене, це призведе до його подорожчання, що позначиться на ринку срібла та інших металів, про що повідомляє Scottsdale Mint.

Тема переоцінки золота в США стрімко увійшла в центр глобальних фінансових дискусій. Ключовий момент настав, коли президент Дональд Трамп підписав указ про створення Фонду суверенного багатства США (SWF). Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що уряд має намір монетизувати активи, і саме золото привернуло найбільшу увагу ринку.

Заява викликала широкий резонанс серед інвесторів та аналітиків. Вони почали обговорювати можливі наслідки такого кроку: якщо золото буде переоцінене, це може призвести до його різкого подорожчання, що, своєю чергою, позначиться на ринку срібла та інших дорогоцінних металів. Деякі експерти порівнюють потенційний вплив переоцінки з ефектом кількісного пом’якшення (QE) – політики, яка стимулює економіку, але може спричинити зростання інфляції.

Фінансові установи не залишилися осторонь. Bank of America прогнозує підвищення ціни золота до $3500 за унцію, тоді як Citibank оцінює потенційне зростання до $3400, посилаючись на фізичний попит і пропозицію. Водночас інші учасники ринку, зокрема ті, хто має короткі позиції у золоті, зберігають мовчання або намагаються уникати теми.

Вже зараз в окремих фінансових колах почали лунати припущення, що золото може стати альтернативним фінансовим інструментом для забезпечення облігацій США. Проте ця ідея викликає суперечки, оскільки випуск «золотих облігацій» міг би послабити традиційні казначейські облігації США та підірвати домінування долара як основної світової резервної валюти.

З одного боку, переоцінка золота може принести США несподівані фінансові переваги, підвищивши вартість золота, яке перебуває на балансі держави, пише Scottsdale Mint. Це дозволило б уряду монетизувати активи без необхідності друкувати додаткові гроші або залучати нові борги. З іншого боку, такий крок може дестабілізувати фінансові ринки, викликавши хвилю глобальних змін у цінах на метали та валютні курси.

Якщо США дійсно зроблять цей крок, це може спричинити не лише зростання цін на дорогоцінні метали, а й змінити фінансову систему, в якій домінують паперові валюти. Така перспектива приваблює прихильників золота та срібла, водночас викликаючи занепокоєння серед традиційних фінансових гравців.

Нагадаємо, на торгах біржі Comex вартість квітневих ф'ючерсів на постачання золота перевищила чергову історичну позначку $2950 за тройську унцію. У моменті контракти подорожчали до $2968, зупинившись поряд із психологічною позначкою $3 тис.

На думку експертів, це пов'язано із запровадженням США мит на сталь та алюміній та ризиком розширення торгових воєн на планеті. Інвестори знову шукають безпечніші активи ще й через ситуацію в  Секторі Гази та війну Україні.

Раніше стало відомо, що золото піднялося до нового рекордного максимуму, оскільки занепокоєння через торгівельну війну стимулювало попит на захист активів. 

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Теги: підвищення цін дорогоцінні метали золото президент гроші Дональд Трамп міністр

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