Курс валют 11 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 11 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85, євро – 51,59 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 11 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8550 51,5998 59,6954 12,1945 56,3617
Ощадбанк
 43,60 / 44,10 51,30 / 51,95 58,15 / 60,15 11,55 / 12,35 55,00 / 57,00
Приватбанк
 43,50 / 44,10 51,05 / 52,05 59,21 / 60,03 11,65 / 12,22 56,30 / 59,00
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,50 / 52,20 59,00 / 60,40 12,02 / 12,32 -
monobank
 43,70 / 44,04 51,42 / 52,07 - - -
Райффайзен
 43,74 / 44,12 51,45 / 51,99 57,20 / 60,80 11,50 / 12,50 53,20 / 57,40
OTP Bank
 43,40 / 43,90 51,00 / 51,90 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 43,55 / 44,15 51,20 / 52,10 58,20 / 60,60 - 55,10 / 57,10
* курс валют станом на 08:30 11 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

