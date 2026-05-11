Курс валют 11 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 11 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85, євро – 51,59 грн, польського злотого – 12,19 грн.
Курс валют станом на 11 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8550
|51,5998
|59,6954
|12,1945
|56,3617
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,10
|51,30 / 51,95
|58,15 / 60,15
|11,55 / 12,35
|55,00 / 57,00
|
Приватбанк
|43,50 / 44,10
|51,05 / 52,05
|59,21 / 60,03
|11,65 / 12,22
|56,30 / 59,00
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,50 / 52,20
|59,00 / 60,40
|12,02 / 12,32
|-
|
monobank
|43,70 / 44,04
|51,42 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,74 / 44,12
|51,45 / 51,99
|57,20 / 60,80
|11,50 / 12,50
|53,20 / 57,40
|
OTP Bank
|43,40 / 43,90
|51,00 / 51,90
|-
|-
|55,75 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,55 / 44,15
|51,20 / 52,10
|58,20 / 60,60
|-
|55,10 / 57,10
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
