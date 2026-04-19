Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Національний банк оновив офіційний курс валют на 19 квітня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 19 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий коштують так само, як і попереднього дня. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 19 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,6368 51,4216 59,1148 12,1217 55,7089
Ощадбанк
 43,60 / 44,25 51,40 / 52,30 - - -
Приватбанк
 43,70 / 44,30 51,50 / 52,50 59,30 / 60,241 11,70 / 12,30 -
ПУМБ
 43,80 / 44,40 51,70 / 52,40 58,70 / 60,10 12,08 / 12,38 -
monobank
 43,86 / 44,23 51,71 / 52,35 - - -
Райффайзен
 43,80 / 44,25 51,60 / 52,47 57,20 / 60,50 11,40 / 12,55 53,50 / 57,30
OTP Bank
 43,66 / 43,95 51,27 / 52,00 58,76 / 59,88 12,07 / 12,27 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,65 / 44,25 51,50 / 52,40 57,80 / 60,50 - 54,95 / 56,95
* курс валют станом на 09:25 19 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також

Курс валют на 20 березня 2026 року
Курс валют 20 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
20 березня, 06:30
Курс валют на 25 березня 2026 року
Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
25 березня, 07:30
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Студент із Норвегії задонатив свою премію на потреби України
Норвезький студент віддав премію на підтримку України
2 квiтня, 20:29
Попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена
В Україні почала дорожчати морква
10 квiтня, 10:29
Курс валют на 11 квітня 2026 року
Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
11 квiтня, 08:56
Мадяру доведеться виконати 27 вимог за €35 млрд
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
14 квiтня, 00:30
Підписаний документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом
Україна домовилася з кредиторами про відстрочку до 2030 року
17 квiтня, 18:16
Найближчим часом об'єкт пройде незалежну оцінку та буде виставлений на відкриті торги через систему Prozorro.Продажі
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
Вчора, 21:59

Особисті фінанси

Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
Курс валют 18 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 18 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 18 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 18 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Скільки українців отримують понад 10 тис. грн пенсії – статистика
Скільки українців отримують понад 10 тис. грн пенсії – статистика

Новини

Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
