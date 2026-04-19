Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 19 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий коштують так само, як і попереднього дня. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн.
Курс валют станом на 19 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,6368
|51,4216
|59,1148
|12,1217
|55,7089
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,25
|51,40 / 52,30
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,70 / 44,30
|51,50 / 52,50
|59,30 / 60,241
|11,70 / 12,30
|-
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,70 / 52,40
|58,70 / 60,10
|12,08 / 12,38
|-
|
monobank
|43,86 / 44,23
|51,71 / 52,35
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,80 / 44,25
|51,60 / 52,47
|57,20 / 60,50
|11,40 / 12,55
|53,50 / 57,30
|
OTP Bank
|43,66 / 43,95
|51,27 / 52,00
|58,76 / 59,88
|12,07 / 12,27
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,25
|51,50 / 52,40
|57,80 / 60,50
|-
|54,95 / 56,95
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
