Курс валют 16 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,51 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 16 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар зріс в ціні, а євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,51 грн, євро – 51,27 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 16 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,5152 51,2718 58,9827 12,0886 55,6034 Ощадбанк 43,40 / 43,80 51,05 / 51,70 - - - Приватбанк 43,4 / 43,85 51,16 / 51,81 58,82 / 59,52 12,07 / 12,22 - ПУМБ 43,30 / 43,90 51,00 / 51,70 58,10 / 59,50 11,88 / 12,18 - monobank 43,43 / 43,85 51,17 / 51,80 - - - Райффайзен 43,37 / 43,76 50,90 / 51,70 57,00 / 60,10 11,40 / 12,40 53,20 / 56,70 OTP Bank 43,25 / 43,85 50,75 / 51,75 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 43,40 / 43,79 51,03 / 51,74 58,20 / 59,95 - 54,80 / 56,55

* курс валют станом на 09:00 16 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.