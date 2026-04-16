Курс валют 16 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,51 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 16 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар зріс в ціні, а євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,51 грн, євро – 51,27 грн, польського злотого – 12,08 грн.
Курс валют станом на 16 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,5152
|51,2718
|58,9827
|12,0886
|55,6034
|
Ощадбанк
|43,40 / 43,80
|51,05 / 51,70
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,4 / 43,85
|51,16 / 51,81
|58,82 / 59,52
|12,07 / 12,22
|-
|
ПУМБ
|43,30 / 43,90
|51,00 / 51,70
|58,10 / 59,50
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|43,43 / 43,85
|51,17 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,37 / 43,76
|50,90 / 51,70
|57,00 / 60,10
|11,40 / 12,40
|53,20 / 56,70
|
OTP Bank
|43,25 / 43,85
|50,75 / 51,75
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|43,40 / 43,79
|51,03 / 51,74
|58,20 / 59,95
|-
|54,80 / 56,55
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
