Курс валют 29 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Національний банк оновив офіційний курс валют на 29 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 29 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара зросла, а злотого та євро не змінилась. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88 грн, євро – на 50,61 грн, а польський злотий – на 11,84 грн. 

Курс валют станом на 29 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8850 50,6104 58,4899 11,8406 55,3265
Ощадбанк
 43,55 / 44,15 50,30 / 51,15 57,10 / 59,10 9,70 / 10,40 45,05 / 47,40
Приватбанк
 43,47 / 44,07 49,90 / 50,90 58,43 / 60,75 - 55,25 / 60,10
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,50 / 51,20 57,80 / 59,20 11,65 / 11,95  
monobank
 43,63 / 44,04 50,20 / 50,80 - - -
Райффайзен
 43,65 / 44,03 50,20 / 50,80 56,30 / 59,70 11,30 / 12,20 52,60 / 56,30
OTP Bank
 43,60 / 44,20 50,00 / 51,00 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,60 / 44,20 50,20 / 51,10 57,20 / 59,50 - 54,00/ 56,00
* курс валют станом на 07:30 29 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

