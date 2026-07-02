Курс валют 2 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 2 липня 2026 року. Порівняно з 1 липня долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,79, євро – 51,03 грн, польського злотого – 11,88 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,7687 50,9781 59,2917 11,8674 55,2155 Ощадбанк 44,55 / 45,10 50,85 / 51,55 - - - Приватбанк 44,60 / 45,04 50,68 / 51,54 58,97 / 59,88 11,79 / 12 - ПУМБ 44,60 / 45,20 51,10 / 51,80 58,60 / 60 11,72 / 12,02 - monobank 44,65 / 45,03 50,85 / 51,53 - - - Райффайзен 44,70 / 45,09 50,70 / 51,50 57,01 / 60,50 11,20 / 12,20 52,80 / 56,60 OTP Bank 44,25 / 44,85 50,25 / 51,25 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 44,45 / 45,05 50,60 / 51,50 57,90 / 60,25 - 54,05 / 56,05

* курс валют станом на 08:56 2 липня 2026 року

Протягом тижня євро та британський фунт подорожчали, тоді як курси інших основних іноземних валют незначно знизилися.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.