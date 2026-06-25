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Біткоїн вперше за понад рік впав нижче $60 тис. – винні чипи та AI-акції

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Біткоїн вперше за понад рік впав нижче $60 тис. – винні чипи та AI-акції
Разом із Bitcoin обвалилися й інші активи
фото ілюстративне

CoinDesk: другий день розпродажу напівпровідникових компаній потягнув крипторинок – Bitcoin закрився біля $59 тис., -5% за день

24 червня Bitcoin вперше з кінця 2024 року пробив позначку в $60 тисяч і закрився біля $59 312 – падіння на 5,3% за день. Причиною стали не події всередині крипторинку, а другий день розпродажу акцій чипмейкерів і AI-компаній на світових біржах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CoinDesk та Rio Times.

Що сталося з ціною

Торги 24 червня Bitcoin розпочав вище $62 тис., однак у другій половині дня різко просів. У найнижчій точці курс опускався до $59 099 – найнижча відмітка з жовтня 2024 року. За тиждень Bitcoin втратив близько 5%, а порівняно з рекордом у $126 тис., встановленим торік у жовтні, подешевшав удвічі.

Разом із Bitcoin обвалилися й інші активи: Ethereum просів на 3,7% до $1 661, XRP – на 2,2%, Solana – на 3,3%, Dogecoin – на 9,8% за тиждень.

Чому впали чипи – і чому це вдарило по Bitcoin

Індекс Philadelphia Semiconductor Index у вівторок обвалився на 7,9% – усі 30 компаній в індексі закрилися в мінусі. Серед лідерів падіння – Micron, Marvell і ON Semiconductor, кожна з яких за 2026 рік зросла більш ніж удвічі. Це потягнуло вниз S&P 500 (-1,4%) і Nasdaq 100 (-3,3%). Спроба відновлення азійських чип-акцій у середу не вдалася – Taiwan Semiconductor впав ще на 3%.

Коли інвестори обирають обережну стратегію, вони передусім продають найбільш спекулятивні активи – а Bitcoin є одним із перших у цьому списку. Торгівля з позиковими коштами посилила ефект: коли ціна пробивала рівні підтримки, примусово закривалися позиції на підвищення – і кожна хвиля продажів тягнула ціну далі вниз. За добу ліквідацій у крипті набралося на $706 млн, з яких 84% припадало на довгі позиції.

Відтік із Bitcoin-ETF та інші чинники

Окрім паніки на ринку чипів, тиск на Bitcoin тривав уже кілька тижнів. За 30 днів американські спотові Bitcoin-ETF зафіксували рекордний чистий відтік понад $6 млрд – інституційні гравці, які ще підштовхували ринок угору в 2024–2025 роках, масово виводять кошти. Аналітик Майк МакКласкі з tx назвав це «стійким інституційним зниженням ризику».

Додатковим ударом по настроях стало рішення компанії Strategy Майкла Сейлора – найбільшого корпоративного тримача Bitcoin – уперше за кілька років продати частину монет. Сума символічна, але ринок сприйняв це болісно.

«Цифрове золото» поводиться як техактив

Цей епізод оголив слабке місце Bitcoin. Його позиціонують як «цифрове золото» – актив, який зберігає вартість під час потрясінь. На практиці він рухається однаково з акціями AI-компаній. Справжнє золото цього разу трималося – Bitcoin впав разом зі спекулятивним сегментом.

Технічно Bitcoin зараз балансує на 50-тижневому ковзному середньому – рівні, який трейдери вважають межею між висхідним і низхідним трендом. Якщо ціна стійко пробʼє його вниз, наступна зона підтримки на довгострокових графіках – близько $43 тис.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще 8 червня Bitcoin шостий день поспіль падав і наближався до позначки $60 тис. – тоді курс опускався до $60 800 на тлі продажу резервів Strategy та відтоку коштів із ETF.

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Теги: валюта золото ринок торгівля Біткоїн криптовалюта

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