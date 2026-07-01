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Курс валют 1 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 1 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,79

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 1 липня 2026 року. Порівняно з 30 червням долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,79, євро – 51,03 грн, польського злотого – 11,88 грн.

Курс валют станом на 1 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7917 51,0334 59,2415 11,8833 55,3326
Ощадбанк
 44,55 / 45,10 50,85 / 51,60 - - -
Приватбанк
 44,45 / 45,05 50,71 / 51,28 58,86 / 59,52 11,79 / 12 -
ПУМБ
  44,60 / 45,20 51,10 / 51,80 58,60 / 60 11,72 / 12,02 -
monobank
 44,53 / 45,03 50,70 / 51,27 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,95 50,70 / 51,35 57,00 / 60,40 11,20 / 12,20 52,70 / 56,60
OTP Bank
 44,50 / 44,95 50,50 / 51,50 - - 55,00 / 55,95
Укрсиббанк
 44,55 / 45,10 50,70 / 51,60 58,00 / 60,35 - 54,20 / 56,20
* курс валют станом на 09:15 1 липня 2026 року

За тиждень гривня зміцнилася щодо всіх основних іноземних валют.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: НБУ Нацбанк валюта курс валют

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