Топчиновники у крипті: хто став рекордсменом за кількістю біткоїнів в Україні

Українські посадовці задекларували за минулий рік на 16% більше криптовалюти

За підсумками минулого року українські державні службовці подали 2 861 декларацію, у яких офіційно вказали володіння криптовалютою. Це на 16% більше порівняно з попереднім звітним періодом. Про це свідчать останні дані моніторингу аналітичної платформи Опендатабот, інформує «Главком».

Повідомляється, що загалом за цей час декларанти надіслали до Єдиного державного реєстру 654 159 звітів. Таким чином, віртуальні гроші зараз офіційно фігурують приблизно у кожній 230-й декларації в Україні.

Хто найчастіше інвестує в крипту

Згідно зі статистикою, географічним лідером є Київ та Київська область – на столицю припадає понад чверть від усіх зафіксованих криптодекларацій. У п'ятірку областей-лідерів також увійшли Дніпропетровська, Харківська та Львівська.

У розрізі державних органів та силових структур найактивніше цифрові кошти декларують працівники таких відомств:

Національна поліція України;

Органи прокуратури;

Збройні сили України (ЗСУ) – на військових припадає 8.4% від усіх криптодекларацій;

Судова гілка влади – становить 7.8% від загальної кількості;

Представники міських рад – зафіксовано 6.9% звітів.

Топрекордсмени за обсягами активів

Посадовці традиційно надають перевагу трьом основним монетам: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та стейблкоїну Tether (USDT). Серед власників цих активів виокремлюються три абсолютні лідери:

Bitcoin (BTC) : Найбільший портфель задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр. Разом із дружиною він володіє 100 BTC, що на момент аналізу оцінюється у 278,8 млн грн. Друге місце посів народний депутат Олег Бондаренко (80 BTC або 223 млн грн).

: Найбільший портфель задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр. Разом із дружиною він володіє 100 BTC, що на момент аналізу оцінюється у 278,8 млн грн. Друге місце посів народний депутат Олег Бондаренко (80 BTC або 223 млн грн). Ethereum (ETH) : Тут першість знову утримує Олександр Кізляр із капіталом у 1 000 ETH (приблизно 74 млн грн). На другій позиції опинилася представниця департаменту благоустрою Дніпровської міськради Крістіна Павлова (130 ETH).

: Тут першість знову утримує Олександр Кізляр із капіталом у 1 000 ETH (приблизно 74 млн грн). На другій позиції опинилася представниця департаменту благоустрою Дніпровської міськради Крістіна Павлова (130 ETH). Tether (USDT): Найбільший запас криптодоларів задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош – вона офіційно внесла в документ понад 1,019 млн USDT (близько 46 млн грн).

«Главком» писав, що єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є. За словами Пишного, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту.