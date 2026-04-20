Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 20 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн. Долар виріс на 26 коп., євро піднявся на 34 коп., а злотий – 11 коп.
Курс валют станом на 20 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8943
|51,7667
|59,3890
|12,2313
|56,0878
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,30
|51,40 / 52,40
|58,00 / 60,00
|11,55 / 12,35
|54,60 / 56,60
|
Приватбанк
|43,70 / 44,30
|51,25 / 52,25
|58,94 / 59,75
|11,70 / 12,25
|56,00 / 59,00
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,80 / 52,50
|58,80 / 60,20
|12,10 / 12,40
|-
|
monobank
|43,86 / 44,23
|51,71 / 52,35
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,80 / 44,29
|51,40 / 52,30
|57,50 / 61,00
|11,50 / 12,65
|53,60 / 57,50
|
OTP Bank
|43,75 / 44,25
|51,30 / 52,20
|-
|-
|55,85 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,25
|51,50 / 52,40
|57,80 / 60,50
|-
|54,95 / 56,95
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
