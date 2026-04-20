Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 20 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн. Долар виріс на 26 коп., євро піднявся на 34 коп., а злотий – 11 коп.

Курс валют станом на 20 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8943 51,7667 59,3890 12,2313 56,0878 Ощадбанк 43,60 / 44,30 51,40 / 52,40 58,00 / 60,00 11,55 / 12,35 54,60 / 56,60 Приватбанк 43,70 / 44,30 51,25 / 52,25 58,94 / 59,75 11,70 / 12,25 56,00 / 59,00 ПУМБ 43,80 / 44,40 51,80 / 52,50 58,80 / 60,20 12,10 / 12,40 - monobank 43,86 / 44,23 51,71 / 52,35 - - - Райффайзен 43,80 / 44,29 51,40 / 52,30 57,50 / 61,00 11,50 / 12,65 53,60 / 57,50 OTP Bank 43,75 / 44,25 51,30 / 52,20 - - 55,85 / 56,75 Укрсиббанк 43,65 / 44,25 51,50 / 52,40 57,80 / 60,50 - 54,95 / 56,95

* курс валют станом на 09:30 20 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.