Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 квітня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 20 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн. Долар виріс на 26 коп., євро піднявся на 34 коп., а злотий – 11 коп.

Курс валют станом на 20 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8943 51,7667 59,3890 12,2313 56,0878
Ощадбанк
 43,60 / 44,30 51,40 / 52,40 58,00 / 60,00 11,55 / 12,35 54,60 / 56,60
Приватбанк
 43,70 / 44,30 51,25 / 52,25 58,94 / 59,75 11,70 / 12,25 56,00 / 59,00
ПУМБ
 43,80 / 44,40 51,80 / 52,50 58,80 / 60,20 12,10 / 12,40 -
monobank
 43,86 / 44,23 51,71 / 52,35 - - -
Райффайзен
 43,80 / 44,29 51,40 / 52,30 57,50 / 61,00 11,50 / 12,65 53,60 / 57,50
OTP Bank
 43,75 / 44,25 51,30 / 52,20 - - 55,85 / 56,75
Укрсиббанк
 43,65 / 44,25 51,50 / 52,40 57,80 / 60,50 - 54,95 / 56,95
* курс валют станом на 09:30 20 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Особисті фінанси

