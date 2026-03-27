Курс валют 27 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на пʼятницю, 27 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара зросла, а євро та злотого зменшилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88 грн, євро – на 50,61 грн, а польський злотий – на 11,84 грн. Так, долар подорожчав на 1 коп., євро подешевшало на 24 коп., а злотий – на 6 коп.

Курс валют станом на 27 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8850 50,6104 58,4899 11,8406 55,3265
Ощадбанк
 43,55 / 44,20 50,40 / 51,30 - - -
Приватбанк
 43,52 / 44,12 50,05 / 51,05 58,43 / 60,75 11,70 / 11,95 55,25 / 60,10
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,50 / 51,20 57,80 / 59,40 11,72 / 12,02 -
monobank
 43,73 / 44,23 50,40 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,60 / 44,09 50,30 / 51,05 56,30 / 59,70 11,30 / 12,20 52,60 / 56,30
OTP Bank
 43,60 / 44,15 50,25 / 51,25 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 43,60 / 44,22 50,40 / 51,30 57,55 / 59,75 - 54,30 / 56,30
* курс валют станом на 08:00 27 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

