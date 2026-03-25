Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 25 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 25 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара та євро зросла. Натомість злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,92 грн, євро – на 50,89 грн, а польський злотий – на 11,91 грн. Так, євро подорожчало на 1 коп., а долар зріс на 10 коп.

Курс валют станом на 25 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9205 50,8951 58,8271 11,9100 55,6660 Ощадбанк 43,75 / 44,20 50,70 / 51,45 - - - Приватбанк 43,70 / 44,24 50,55 / 51,28 58,45 / 59,17 11,83 / 12,10 - ПУМБ 43,70 / 44,30 50,70 / 51,40 58,00 / 59,40 11,72 / 12,02 - monobank 43,68 / 44,23 50,57 / 51,27 - - - Райффайзен 43,60 / 44,00 50,50 / 51,20 56,60 / 60,00 11,30 / 12,20 52,90 / 56,60 OTP Bank 43,75 / 44,30 50,50 / 51,50 - - 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,75 / 44,35 50,65 / 51,55 57,70 / 60,00 - 54,65 / 56,65

* курс валют станом на 07:30 25 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.