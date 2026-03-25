Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 25 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середу, 25 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара та євро зросла. Натомість злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,92 грн, євро – на 50,89 грн, а польський злотий – на 11,91 грн. Так, євро подорожчало на 1 коп., а долар зріс на 10 коп.
Курс валют станом на 25 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9205
|50,8951
|58,8271
|11,9100
|55,6660
|
Ощадбанк
|43,75 / 44,20
|50,70 / 51,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,70 / 44,24
|50,55 / 51,28
|58,45 / 59,17
|11,83 / 12,10
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|50,70 / 51,40
|58,00 / 59,40
|11,72 / 12,02
|-
|
monobank
|43,68 / 44,23
|50,57 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,60 / 44,00
|50,50 / 51,20
|56,60 / 60,00
|11,30 / 12,20
|52,90 / 56,60
|
OTP Bank
|43,75 / 44,30
|50,50 / 51,50
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,75 / 44,35
|50,65 / 51,55
|57,70 / 60,00
|-
|54,65 / 56,65
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
