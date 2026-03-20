Угорські спецслужби могли вколоти інкасатору «Ощадбанку» психотропи – The Guardian

Лариса Голуб
Громадян України підозрювали у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота
В Угорщині українському інкасатору могли вколоти «сироватку правди»

Угорські правоохоронці могли використовувати заборонені психотропні речовини – так звану «сироватку правди» – під час допитів затриманих співробітників українського «Ощадбанку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Видання посилається на джерела в українських правоохоронних органах. «Джерела у Києві стверджують, що, на їхню думку, ін'єкція містила релаксант, призначений для того, щоб зробити людей більш балакучими на допитах», – зазначає видання.

Зауважимо, 5 березня угорська антитерористична поліція затримала сімох працівників «Ощадбанку». Вони супроводжували колону з двох броньованих автомобілів, що прямувала з Відня до України через Угорщину, що, за твердженням Києва, було регулярним переказом державних коштів. Угорські чиновники заявили, що це були гроші для «української воєнної мафії», не надаючи подробиць.

 Чоловіків тримали понад 24 години, більшу частину цього часу вони провели із зав’язаними очима та в кайданках, перш ніж їх депортували до України. Протягом цього часу одному з чоловіків – колишньому співробітнику СБУ – примусово зробили ін’єкцію.

«Препарат призвів до гіпертонічної кризи та втрати свідомості у чоловіка, хворого на діабет. Зрештою його доставили до лікарні», – додає видання.

За словами глави Нацбанку Андрія Пишного, затриманих українських інкасаторів жорстко допитували, а одного з них довелося терміново госпіталізувати у важкому стані. Пишний назвав затримання працівників банку та вилучення перевезених цінностей «абсурдним і незаконним» і наголосив, що інцидент стався у країні Європейського Союзу.

Також видання пише, що сліди препарату цього класу були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення чоловіків до України.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. 

«Главком» писав, що співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну

До слова, уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову щодо вилучених з інкасаторських авто Ощадбанку готівки і золота. На період розслідування активи залишатимуться під контролем угорських органів влади.

Тоді Андрій Пишний заявив, що рішення влади Угорщини вилучити кошти з інкасаторських автомобілів державного Ощадбанку має ознаки політичного тиску та міжнародного шантажу.

