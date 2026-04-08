Курс валют 8 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 8 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,49 грн, євро – 50,27 грн, польського злотого – 11,76 грн. Так, долар втратив 9 коп., євро – 5 коп., а злотий ослаб на 3 коп.

Курс валют станом на 8 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4946 50,2711 57,6064 11,7639 54,4023
Ощадбанк
 43,20 / 43,85 50,05 / 50,80 56,50 / 58,50 11,20 / 12,00 53,75 / 55,75
Приватбанк
 43,15 / 43,75 50,20 / 51,20 57,55 / 58,73 11,72 / 12.02 54,35 / 59,50
ПУМБ
 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,60 / 11,90 -
monobank
 43,35 / 43,85 50,50 / 51,20 - - -
Райффайзен
 43,35 / 43,70 49,90 / 51,40 55,30 / 58,50 11,20 / 12,10 52,00 / 55,60
OTP Bank
 43,20 / 43,75 50,25 / 51,25 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,30 / 43,88 49,90 / 50,80 56,40 / 58,70 - 53,35 / 55,35
* курс валют станом на 09:00 8 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

