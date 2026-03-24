Курс валют 24 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 24 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара не змінилася. Натомість змінилися курси євро та злотого. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,82 грн, євро – на 50,88 грн, а польський злотий – на 11,93 грн. Так, євро подорожчало на 21 коп., а злотий зріс на 8 коп.
Курс валют станом на 24 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8288
|50,8830
|58,8336
|11,9346
|55,7867
|
Ощадбанк
|43,65 / 44,25
|50,65 / 51,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,70 / 44,30
|50,40 / 51,40
|58,75 / 60,75
|11,80 / 12,70
|55,72 / 60,00
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|50,60 / 51,30
|58,00 / 59,40
|11,72 / 11,02
|-
|
monobank
|43,90 / 44,40
|50,80 / 51,50
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,80 / 44,30
|50,60 / 51,60
|57,90 / 60,50
|11,30 / 12,35
|53,50 / 57,50
|
OTP Bank
|43,50 / 44,10
|50,00 / 51,00
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|43,55 / 44,15
|50,20 / 51,10
|57,05 / 59,35
|-
|54,30 / 56,30
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
