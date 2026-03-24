Курс валют 24 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 24 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара не змінилася. Натомість змінилися курси євро та злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,82 грн, євро – на 50,88 грн, а польський злотий – на 11,93 грн. Так, євро подорожчало на 21 коп., а злотий зріс на 8 коп.

Курс валют станом на 24 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8288 50,8830 58,8336 11,9346 55,7867 Ощадбанк 43,65 / 44,25 50,65 / 51,45 - - - Приватбанк 43,70 / 44,30 50,40 / 51,40 58,75 / 60,75 11,80 / 12,70 55,72 / 60,00 ПУМБ 43,70 / 44,30 50,60 / 51,30 58,00 / 59,40 11,72 / 11,02 - monobank 43,90 / 44,40 50,80 / 51,50 - - - Райффайзен 43,80 / 44,30 50,60 / 51,60 57,90 / 60,50 11,30 / 12,35 53,50 / 57,50 OTP Bank 43,50 / 44,10 50,00 / 51,00 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 43,55 / 44,15 50,20 / 51,10 57,05 / 59,35 - 54,30 / 56,30

* курс валют станом на 09:00 24 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.