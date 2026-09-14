Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину

Окремі товари можуть тимчасово зникати з магазинів через проблеми з доставкою

В Україні немає загального дефіциту харчових продуктів – виробники виготовляють достатньо продукції для внутрішнього споживання. Водночас окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць магазинів через проблеми з логістикою. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Главком».

За словами міністра, ситуація, коли певного продукту немає в конкретному магазині, не означає, що його бракує на ринку. Балансові показники свідчать про достатні обсяги виробництва для забезпечення внутрішнього споживання.

Основною проблемою Висоцький назвав логістику. Через безпекову ситуацію традиційні маршрути постачання, за якими продукція рухалася від виробника через великий склад до магазину, у багатьох випадках стали недоступними або були порушені.

Тепер компаніям доводиться використовувати альтернативні схеми доставки – безпосередньо від виробника до магазину або через менші децентралізовані склади.

Такі маршрути потребують більше транспорту та водіїв, а сама доставка може тривати довше. Через це асортимент окремих магазинів тимчасово скорочується, пояснив міністр.

«Логістика – це зараз те, що може призвести до тимчасової відсутності або зменшення номенклатури товарів у магазинах», – зазначив Висоцький.

Водночас у Мінагрополітики запевняють, що підстав говорити про загальний дефіцит продуктів в Україні наразі немає. Тимчасова відсутність окремих товарів на полицях пов’язана передусім із труднощами їхнього постачання.

Варто нагадати, що у магазинах «Ашан» з'явилися ліміти на продаж продуктів. Згідно з оголошеннями у магазинах, консерви, олії, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 шт. або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця – до шести десятків.