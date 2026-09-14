Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
Тимчасова відсутність окремих товарів на полицях пов’язана передусім із труднощами їхнього постачання
фото: glavcom.ua

Окремі товари можуть тимчасово зникати з магазинів через проблеми з доставкою

В Україні немає загального дефіциту харчових продуктів – виробники виготовляють достатньо продукції для внутрішнього споживання. Водночас окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць магазинів через проблеми з логістикою. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Главком».

За словами міністра, ситуація, коли певного продукту немає в конкретному магазині, не означає, що його бракує на ринку. Балансові показники свідчать про достатні обсяги виробництва для забезпечення внутрішнього споживання.

Основною проблемою Висоцький назвав логістику. Через безпекову ситуацію традиційні маршрути постачання, за якими продукція рухалася від виробника через великий склад до магазину, у багатьох випадках стали недоступними або були порушені.

Тепер компаніям доводиться використовувати альтернативні схеми доставки – безпосередньо від виробника до магазину або через менші децентралізовані склади.

Такі маршрути потребують більше транспорту та водіїв, а сама доставка може тривати довше. Через це асортимент окремих магазинів тимчасово скорочується, пояснив міністр.

«Логістика – це зараз те, що може призвести до тимчасової відсутності або зменшення номенклатури товарів у магазинах», – зазначив Висоцький.

Водночас у Мінагрополітики запевняють, що підстав говорити про загальний дефіцит продуктів в Україні наразі немає. Тимчасова відсутність окремих товарів на полицях пов’язана передусім із труднощами їхнього постачання.

Варто нагадати, що у магазинах «Ашан» з'явилися ліміти на продаж продуктів. Згідно з оголошеннями у магазинах, консерви, олії, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 шт. або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця – до шести десятків.

Читайте також:

Теги: продукти магазин Мінагрополітики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже спорожнілі полиці у одному з магазинів «Велмарт», 4 вересня 2026 р.
РФ пошкодила логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів – The Guardian
10 вересня, 06:23
Обмеження зможуть забезпечити доступність товарів на полицях
Магазин «Ашан» запровадив ліміти на купівлю продуктів
7 вересня, 16:26
Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися
Україна входить у новий сезон із рекордними запасами кукурудзи
5 вересня, 04:58
Полиці з крупами у столичному «Велмарті» ввечері 2 вересня майже спорожніли
Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»
2 вересня, 21:03
Полиці із продуктами у центрі столиці
Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркету в самому серці столиці
1 вересня, 22:11
Росіяни знищили склад «Будинку Іграшок»
РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні
27 серпня, 14:40
Найбільше проблем через пошкодження складів можуть виникнути з товарами, які швидко псуються
Стало відомо, які товари можуть зникнути з українських магазинів через удари РФ
25 серпня, 19:04
Подальший розвиток ринку залежатиме від реальних показників врожаю
Ціни на соняшникову олію знижуються через очікування нового врожаю
20 серпня, 03:28
Міністр спрогнозував, що буде з цінами на продукти
Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ
14 серпня, 15:46

Суспільство

Меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої
Меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
Україна та США домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері
Україна та США домовилися розвивати співпрацю у ветеранській сфері
«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло
«Укренерго» заявило, що споживання електроенергії зросло
Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон
Генпрокурор підтвердив, що виїхав за кордон

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
108K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua