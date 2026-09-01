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Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби
Очільник Держпродспоживслужби закликає не піддаватися паніці, але підготуватися до можливих атак ворога на критичну інфраструктуру
скриншот відео

У Держпродспоживслужбі наголошують, що робити хаотичні закупки та скуповувати товари на місяці наперед не варто

Жителям столиці рекомендують завчасно подбати про помірний запас харчів та питної води для автономного забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Анатолія Катеренчука.

Представник Держпродспоживслужби зазначив, що в умовах війни ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, тому ситуація може швидко змінюватися. Для автономного забезпечення життєдіяльності достатньо мати вдома запас продуктів та води орієнтовно на 7–10, максимум 12 діб.

Водночас у Держпродспоживслужбі наголошують, що робити хаотичні закупки та скуповувати товари на місяці наперед не варто.

«Звичайно, не треба панічно і хаотично скуповувати продукти харчування на великий термін, наприклад, на місяць і більше, бо продукти мають свій термін придатності. Треба звертати увагу не лише на кількість, а й на якість», – зазначив Анатолій Катеренчук.

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Що варто мати вдома та як зберігати:

  • Питна вода: це першочергова потреба, її обсяг кожен громадянин визначає індивідуально;
  • Базові продукти: повсякденний раціон без прив'язки до чогось особливого;
  • М'ясна та швидкопсувна продукція: має зберігатися виключно в холодильнику;
  • Крупи та олія: зберігати у належних умовах – у темному та прохолодному місці, дотримуючись вказівок на фабричному пакуванні.

Фахівці закликають киян завжди перевіряти маркування, умови та граничні терміни придатності товарів перед створенням домашніх запасів.

Нагадаємо, російські удари по Україні останніми днями завдали значних пошкоджень складській та логістичній інфраструктурі, через що торговельні мережі зіткнулися з перебоями у постачанні окремих товарів. Як наслідок, це вже позначилося на асортименті деяких магазинів у різних містах. «Главком» з’ясував, яка ситуація з асортиментом продуктів у супермаркетах Києва, Львова, Хмельницького, Миколаєва та Вінниці.

Теги: Київ продукти супермаркет

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