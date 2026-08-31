У львівському гіпермаркеті Metro значний дефіцит деяких товарів. Фоторепортаж

Наразі у гіпермаркеті є лише така сіль

Найбільш відчутний брак спостерігається в відділі бакалії та консервів

У львівському Metro спостерігається складна ситуація з асортиментом товарів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував у гіпермаркеті.

На багатьох полицях з'явилися порожні стелажі з повідомленнями про тимчасову відсутність позицій.

Найбільш відчутний брак спостерігається в відділі бакалії та консервів. М'ясні консерви повністю зникли з продажу, гречки залишилися мінімальні залишки, а асортимент макаронних виробів суттєво скоротився.

Звичайне недороге борошно також розкупили, тому на полицях доступні лише дорогі марки, які магазин реалізує з 50% знижкою.

У секції свіжих продуктів бракує бананів, а залишки м'яса суттєво зменшилися, що може бути наслідком вечірнього пікового попиту, хоча ситуація з овочами залишається відносно стабільною.

Натомість у відділі побутових товарів окремі позиції, зокрема туалетний папір, усе ще є в наявності навіть у нерозпакованому вигляді.

Як відомо, миколаївські супермаркети продовжують працювати у штатному режимі, однак у деяких магазинах помітна нестача окремих продуктів. Найбільше проблем виникло з яйцями, м’ясом та рибними напівфабрикатами. Журналісти «Главкома» побували у магазинах АТБ та «Сільпо» у Миколаєві та перевірили наявність продуктів на полицях.