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У Varus цукру немає, крупи майже закінчилися. Фоторепортаж із Кривого Рогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Varus цукру немає, крупи майже закінчилися. Фоторепортаж із Кривого Рогу
На полицях Varus у Кривому Розі немає цукру
фото: glavcom.ua

У Varus помітний дефіцит окремих продуктів

У Кривому Розі після російських обстрілів зафіксовано нестачу деяких продуктів. Зокрема, у Varus помітно поменшало товарів із бюджетного сегмента. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Крупи з бюджетного сегмента майже повністю відсутні на полицях, а цукру наразі немає взагалі. Олія ще в наявності, проте покупці найактивніше розібрали саме дешевші позиції.

На полицях Varus помітно поменшало бюджетних круп
На полицях Varus помітно поменшало бюджетних круп
фото: glavcom.ua
У Varus бюджетні крупи майже розібрали
У Varus бюджетні крупи майже розібрали
фото: glavcom.ua
У Varus полиці з бюджетними крупами майже спорожніли
У Varus полиці з бюджетними крупами майже спорожніли
фото: glavcom.ua
На полицях Varus немає цукру
На полицях Varus немає цукру
фото: glavcom.ua
Частина полиць порожня у Varus
Частина полиць порожня у Varus
фото: glavcom.ua
Дешеву олію розібрали покупці
Дешеву олію розібрали покупці
фото: glavcom.ua

Водночас з іншими товарами ситуація значно краща – полиці заповнені, а деякі продукти є навіть із запасом.

Російська армія в ніч проти 31 серпня атакувала склад мережі супермаркетів Varus у Київській області. Унаслідок удару було пошкоджено та знищено значну кількість товарів. Атака завдала мережі значних збитків. Через пошкодження складу найближчим часом можливі затримки з постачанням окремих товарів і тимчасова відсутність деяких позицій у магазинах.

Також 27 серпня під час російської атаки на Київщині було пошкоджено склад мережі «Коло», яка нещодавно стала частиною Varus. 

Для порівняння, в «АТБ» дефіциту продуктів на полицях не помітно – у наявності є необхідні товари.

В АТБ туалетний папір є в достатній кількості
В АТБ туалетний папір є в достатній кількості
фото: glavcom.ua
В АТБ туалетний папір є в достатній кількості
В АТБ туалетний папір є в достатній кількості
фото: glavcom.ua
В АТБ полиці з крупами заповнені
В АТБ полиці з крупами заповнені
фото: glavcom.ua
В АТБ полиці з крупами заповнені
В АТБ полиці з крупами заповнені
фото: glavcom.ua
Мережа АТБ запровадила обмеження на продаж продуктів
Мережа АТБ запровадила обмеження на продаж продуктів
фото: glavcom.ua
На полицях АТБ є достатньо олії
На полицях АТБ є достатньо олії
фото: glavcom.ua

Зауважимо, у львівському Metro спостерігається складна ситуація з асортиментом товарів. На багатьох полицях з'явилися порожні стелажі з повідомленнями про тимчасову відсутність позицій.

До того ж у Миколаєві в АТБ зафіксовано дефіцит у відділах м’яса та риби. У продажу залишилися куряче філе та фарш, однак вибір був невеликим. Ще менше виявилося рибних напівфабрикатів.

Читайте також: Куди зникають крупи, яйця та олія? Бомблять Київ, а супермаркети порожніють по всій Україні: репортаж

Нагадаємо, Росія кілька днів поспіль тероризує Україну реактивними дронами. Основний удар припадає на Київ та область, де страждає не лише цивільна інфраструктура, а й великий український бізнес.

Російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, через які товари надходили до магазинів мережі. Частина цих об'єктів була знищена або зазнала пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на роботу логістичної системи компанії.

Також російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування.

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Теги: Кривий Ріг продукти АТБ

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