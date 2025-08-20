Державна допомога для малозабезпечених сімей: покрокова інструкція, як отримати виплати

Допомога може бути припинена у випадку, якщо працездатні члени сім’ї без поважних причин не працюють і не шукають роботу

Малозабезпечені сім’ї в Україні мають право на державну соціальну допомогу, якщо їхній сукупний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до законодавства для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Хто може отримати допомогу

Право на соціальну допомогу визначається з урахуванням:

сукупного середньомісячного доходу сім’ї, який має бути меншим від прожиткового мінімуму;

майнового стану (відсутність купівель понад 50 тис. грн, депозитів понад 100 тис. грн, кількох транспортних засобів до 15 років чи кількох квартир/будинків);

зайнятості працездатних членів сім’ї (якщо вони без поважних причин не працюють і не шукають роботу, виплати можуть припинити).

Для багатодітних сімей ці обмеження не застосовуються. Крім того, якщо працездатні члени сім’ї без поважних причин не працюють і не шукають роботу, виплата призначеної допомоги може бути припинена.

Хто входить до складу сім'ї:

чоловік, дружина, їхні неповнолітні діти;

діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I–II групи або особи з інвалідністю I групи, які проживають із батьками;

непрацездатні батьки подружжя, які мешкають разом і перебувають на утриманні.

До сукупного доходу сім’ї входять:

заробітна плата;

пенсії;

стипендії;

окремі види соціальних виплат та допомог.

На який розмір допомоги можна розраховувати

Розмір державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї (з урахуванням рівня забезпечення) та її середньомісячним доходом.

Алгоритм визначення розміру допомоги

Для початку потрібно визначити склад сім'ї. Згодом необхідно порахувати прожитковий мінімум для сім’ї.

Для початку варто обрати прожиткові мінімуми для кожного члена сім’ї. У 2025 році прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

дітей віком до 6 років – 2 563 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

працездатних осіб – 3 028 грн;

осіб, які втратили працездатність, – 2 361 грн.

Після цього потрібно визначити рівень забезпечення прожиткового мінімуму У 2025 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму становить:

для працездатних осіб – 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%;

для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Далі слід додати прожиткові мінімуми для всіх членів сім’ї з урахуванням рівня забезпеченості. Отримана сума буде прожитковим мінімумом для відповідної сім’ї.

Після цього слід розрахувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Для цього потрібно:

визначити доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги малозабезпеченим;

визначити загальний дохід всіх членів сім’ї за ці 6 місяців;.

розрахувати середньомісячний дохід поділивши загальний дохід за 6 місяців на 6.

Для розрахунку розміру допомоги потрібно відняти середньомісячний сукупний дохід від прожиткового мінімуму для відповідної сім’ї, розрахованого з урахуванням рівня забезпечення. Різниця – це сума допомоги малозабезпеченій сім’ї.

Як призначається допомога

Вона надається з місяця звернення на 6 місяців. Виплати можуть автоматично продовжуватись ще на пів року за умови відповідності вимогам.

Для отримання допомоги потрібно подати:

заяву встановленого зразка;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про доходи за 6 місяців (за потреби);

додаткові довідки, якщо інформація про доходи відсутня у держреєстрах;

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Оформити допомогу можна:

особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або виконавчому органі місцевої ради;

онлайн – через портал Пенсійного фонду, застосунок Пенсійного фонду, портал «Дія» або соціальний вебпортал із використанням електронного підпису (за технічної можливості);

поштовим відправленням до територіального управління ПФУ.

Нагадаємо, в Україні стартував експериментальний проєкт із базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на весь час дії проєкту (до двох років).