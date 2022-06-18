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рус
    Особисті фінанси

    На скільки зростуть пенсії українців вже з липня

    На скільки зростуть пенсії українців вже з липня
    фото: glavcom.ua

    Вже наступного місяця мінімальна пенсія підвищиться на 93 гривні, а максимальна – на 930 гривень

    В Україні вже у липні у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зростуть пенсії. Мінімальна пенсія підвищиться лише на 93 гривні, тоді як максимальна – на 930 гривень.

    Так, мінімальна пенсія збільшиться з 1934 до 2027 гривень, а максимальна пенсія – з 19340 до 20270 гривень. Надбавка за понаднормовий стаж зросте з 19,34 до 20,27 гривні за рік.

    Відповідно до законодавства, пенсії в Україні не можуть становити менше одного та понад десять прожиткових мінімумів. До цього показника прив'язані й надбавки за наднормативний стаж.

    Коли ще цього року підвищать пенсії

    Підвищення пенсійних виплат цього року відбудеться ще двічі. Так, 1 жовтня варто очікувати на підвищення у зв'язку зі зміною мінімальної зарплати з 6500 до 6700 гривень. Також зросте мінімальний розмір пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і старші та мають повний страховий стаж – у чоловіків це має бути не менше 35 років, а у жінок не менше 30 років. Водночас пенсіонерам у віці від 70 до 75 років виплачуватимуть щомісячну надбавку у 300 гривень (не більш ніж до 10 340 гривень загальної суми пенсії). Ці люди за наявності повного страхового стажу матимуть пенсію не менш як 3000 гривень.

    1 грудня також буде підвищення у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму до 2093 гривень. Зміняться й мінімальна, максимальна пенсія та надбавки. У людей віком до 70 років та за умови наявності повного трудового стажу пенсія не буде меншою за 2500 гривень.

    Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, як отримати пенсію в регіонах, охоплених війною.

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    Теги: росія окупанти війна Україна пенсія окупація стаж #stoprussia
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    На скільки зростуть пенсії українців вже з липня