Україна отримає позику від Світового банку на $1,5 мільярда

Світовий банк вирішив надати Україні позику під гарантії уряду Японії

Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні позику на суму $1,5 мільярда під гарантії уряду Японії. Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Кошти направлять на три сфери: допомогу домогосподарствам, реформи щодо прозорості державних ресурсів та підтримку ринків.

«Україна, своєю чергою, продемонструвала надзвичайну стійкість перед обличчям вторгнення Росії. Ми вдячні уряду за проведення важких реформ під час війни, з огляду на своє майбутнє та довгостроковий розвиток країни», – зазначила регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії Антонелла Бассані.

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Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Згідно з цим, Україна отримає близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку.

До слова, учора, 29 червня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі $1,215 млрд від США та Фінляндії. Гроші надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала $1,2 млрд від США та $15 млн від Фінляндії.

Виділені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».