88-річна киянка назвала розмір своєї пенсії та дала пораду українцям

Пенсіонерка пожалілася на наслідки постійних обстрілів Лукʼянівки

Для комфортного життя в столиці потрібно багато грошей. Такої думки 88-річна пенсіонерка, яка народилася в Києві. Жінка розповіла про розмір своєї пенсії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Ангеліни Пичик.

Пенсіонерка мешкає неподалік Лук’янівки, тож її будинок постійно зазнає наслідків обстрілів. За словами жінки, через вибухові хвилі вибиває скло у вікнах. До того ж відновлює їх киянка за власний кошт.

Як розповіла пенсіонерка, їй 88 років, свого часу вона працювала інженером та все життя мешкає в Києві, де й народилася. Вона розповіла, яку пенсію нині отримує. «Аж шість тисяч і трохи. Приємніше давати, ніж робити», – сказала пенсіонерка.



Блогерка також зробила комплімент зовнішності та вбранню жінки. «Що ви робите для того, щоб так виглядати? Ви дуже стильні», – запитала вона. На це киянка відповіла, що нічого не робить для цього та ніколи не женеться за модою. «Треба завжди нейтрально (вдягатися, – «Главком»). Поганих речей та взуття я не купувала ніколи», – пояснила пані.

Наостанок 88-річна жінка дала невелику пораду іншим. «Не ритися в поганому, а шукати гарне. Розумієте, погане на поверхні, а гарне треба шукати», – сказала вона.

Нагадаємо, дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів. Одній із жінок, Лідії, 87 років, вона досі працює в Інституті органічної хімії та є кандидатом хімічних наук. Подруга пенсіонерки також є викладачкою, кандидатом біологічних наук, їй нині 90 років.

До слова, 82-річна художниця Людмила Голота мешкає у Києві та намагається заробляти на улюбленій справі. Жінка назвала розмір своєї пенсії. Людмила Голота розповіла, що не знає, скільки потрібно грошей для комфортного життя у Києві, оскільки виживає у столиці через розмір своєї пенсії.