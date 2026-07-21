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Зеленський підписав новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Зеленський підписав новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців
Зеленський підписав новий закон про ВПО
фото: Офіс Президента

Документ гарантує нові житлові права, захист пенсій та запроваджує електронний кабінет для переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав новий Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який комплексно оновлює державну політику щодо підтримки переселенців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію в картці законопроєкту №12301 на сайті Верховної Ради

Новий закон замінить чинний закон про права ВПО, ухвалений ще у 2014 році. 

Документ запроваджує нові механізми соціального захисту, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також закріплює додаткові гарантії пенсійного забезпечення.

Зазначимо, що однією з ключових новацій стало закріплення комплексного підходу до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Закон передбачає, що державна допомога надаватиметься з урахуванням індивідуальних потреб переселенців, а також посилює координацію між органами влади та громадами для їхньої адаптації й інтеграції. Окрему увагу приділено участі ВПО у прийнятті рішень на місцевому та регіональному рівнях.

Документ також уперше запроваджує електронний кабінет ВПО. Через нього здійснюватиметься оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб, взаємодія з державними органами та отримання окремих послуг у цифровому форматі.

Окремий розділ закону присвячений пенсійному забезпеченню переселенців. Ним встановлюється, що для ВПО не можуть застосовуватися додаткові чи відмінні вимоги щодо призначення, виплати або перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком. Таким чином закон гарантує рівний доступ до пенсійного забезпечення незалежно від статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одним важливим напрямом стали житлові гарантії. Закон закріплює обов'язок держави забезпечувати житлові права ВПО, зокрема шляхом надання тимчасового житла, розвитку програм довгострокової оренди, пільгового іпотечного кредитування, а також механізмів рефінансування житла.

В Офісі Омбудсмана вже заявили, що ухвалений документ стане основою нової державної політики щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб і враховує сучасні виклики, спричинені повномасштабною війною.

«Документ стане основою нової державної політики щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та враховує сучасні виклики, спричинені повномасштабною війною», – зазначили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала документ 1 липня 2026 року 307 голосами народних депутатів, а після підписання президентом він набуде чинності через три місяці з дня офіційного опублікування. 

До слова, у Полтаві 176 внутрішньо переміщених осіб протягом кількох років проживали в приміщеннях дитячих садків, які не були пристосовані для проживання. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, перевірка виявила антисанітарію, відсутність безбар’єрності та неналежні побутові умови, а місцева влада, замість розв'язання проблеми, переселяла людей з одного непридатного приміщення до іншого.

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Теги: Володимир Зеленський ВПО пенсія законопроєкт

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