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Пенсіонер підпалив себе у банку в Кропивницькому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Пенсіонер підпалив себе у банку в Кропивницькому
Пенсіонер підпалив себе через незгоду з виплатою грошей
скриншот відео «Суспільного»

81-річний чоловік отримав опіки обличчя

У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку на знак протесту. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Оксана Ковтуненко.

За попередньою інформацією, чоловік 1945 року народження, перебуваючи у приміщенні банківського відділення, вступив у конфлікт через незгоду з виплатою грошей. Пенсіонер облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

«Унаслідок події чоловік отримав опіки. Встановлюють усі обставини події», – сказала Ковтуненко.

Представниця Центру екстреної меддопомоги Альона Шматкова-Копотій уточнила: медики отримали два виклики з місця події. Спершу – від поліції.

«Чоловік 81 рік з опіком обличчя після огляду медиків та надання допомоги відмовився від госпіталізації. Його залишили на місці під наглядом правоохоронців. Об 11:14 надійшов повторний виклик», – розповіла вона.

На місце приїжджала бригада «швидкої». Чоловік повторно відмовився їхати в лікарню й залишився під наглядом поліцейських.

Нагадаємо, що в селі Шевченкове, що на Київщині, побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. 

До слова, у ніч на 15 червня двоє зловмисників у масках увірвалися до ресторану Mur Mur у центрі Варшави, вилили легкозаймисту рідину та підпалили заклад. Ніхто не постраждав – спрацювала автоматична система пожежогасіння. Заклад на вулиці Хмельна належить трьом громадянам України – Олексію Костильову, блогеру Олександру Слобоженку та Дмитру Розлякову. 

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Теги: пенсіонери банк Кропивницький пенсія

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