Україна і Польща хочуть разом провести Чемпіонат світу з футболу? Коментар Мінмолодьспорту

Україна та ПОльща вже мають спільний досвід проведення міжнародного футбольного турніру

У Міністерстві молоді та спорту ексклюзивно для «Главкома» прокоментували інформацію про те, що Україна та Польща хотіли б подати заявку на проведення Чемпіонату світу у 2040-х роках.

«Україна не веде жодних офіційних перемовин чи консультацій із польською стороною щодо подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу.

Під час інтерв'ю журналістка Politico запитувала про післявоєнне майбутнє та потенційні амбіції України щодо проведення великих турнірів. У відповіді Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що сьогодні першочерговим завданням для держави є перемога у війні та безпека громадян.

Україна має досвід проведення міжнародних турнірів світового рівня, зокрема Євро-2012 у партнерстві з Польщею. Після досягнення справедливого миру та відновлення безпеки наша країна буде готова знову приймати масштабні спортивні події. Однак роздуми про далеку перспективу є виключно довгостроковим баченням, а не операційним планом.

Сьогодні зусилля Мінмолодьспорту зосереджені на критично важливих завданнях: підтримці атлетів і ветеранів, відстоюванні наших інтересів на міжнародній спортивній арені, а також створенні доступних умов для фізичного й ментального відновлення українців.

Проведення чи планування масштабних турнірів можливе лише після забезпечення стабільного миру та безпеки. Обговорення конкретних заявок чи операційних планів під час активних бойових дій є передчасним».

Україна та Польща у 2012 році разом провели Чемпіонат Європи з футболу. У фіналі, який приймав НСК «Олімпійський» у Києві, збірна Іспанії розгромила Італію з рахунком 4:0.

Україна лише один раз у своїй історії виступала на чемпіонаті світу, сталось це у 2006 році. Тоді синьо-жовті під керівництвом Олега Блохіна дійшла до чвертьфіналу, де з рахунком 0:3 потупилась Італії.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у складі «Роми».