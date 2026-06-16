Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові
Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт
фото: glavcom.ua

Якщо військовий в один день має право на декілька бонусів одночасно, то виплачується той бонус, що передбачає більший розмір

Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Міністерство пояснило, що всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.

Хто отримає нові виплати

«Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі – і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом. Вид військової служби значення не має», – наголошує Міноборони.

Які виплати

Усім військовослужбовцям, незалежно від контракту, нараховуються:

  • Додаткова винагорода – 10 тис. грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород. Мінімальна щомісячна виплата – від 30 тис. грн.
Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові фото 1

Бойові бонуси – щоденні, нараховуються за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

  • 20 тис. грн за добу – відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ.
  • 40 тис. грн за добу – штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії – виплачується той бонус, що передбачає більший розмір.

Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами – нараховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

  • 50 тис. грн на місяць – виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії.
  • 30 тис. грн на місяць – за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Крім того, бонуси за бойові результати можна отримувати поза вищезгаданим лімітом:

  • 100 тис. грн – за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні.
  • 15 тис. грн – за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією.

Коли надійдуть гроші

Виплати за цією постановою нараховуються разом із основним грошовим забезпеченням – до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто за червень – до 20 липня.

«Вищевказані виплати і бонуси за полон та знищення противника виплачуються на підставі наказу командира військової частини – аналогічно до наявного механізму виплати бойових винагород. Наказ видається за минулий місяць. Виплата – разом із основним ГЗ, до 20-го числа наступного місяця», – зазначає Міноборони.

Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові фото 2

Тобто:

  • Хто в червні перебував у тилу – отримає додаткову винагороду (мінімум +10 тис. грн) до 20 липня.
  • Хто в червні штурмував позиції – отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата – в липні, якщо наказ підписано вчасно.

«Хто в червні взяв в полон або знищив противника в контактному бою – отримає бонус на підставі наказу командира в липні. Якщо наказ за червень з незалежних від військовослужбовця причин підписано із запізненням – виплату включать до наступного наказу. Право на виплату при цьому не втрачається», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Кабміну опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони. 

До слова, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.

Читайте також:

Теги: Міноборони військові зарплата зарплатня гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
Сьогодні, 08:26
Насамперед звільнять військовослужбовців із найбільшою вислугою років
Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
14 червня, 21:34
Супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і колони техніки одразу в кількох стратегічних районах
Фінляндія відреагувала на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону
11 червня, 20:23
Зеленський заявив, що без дронів неможливо вже уявити сучасну війну
Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем. Зеленський звернувся до військових
11 червня, 10:11
П'ятий рік програми ознаменує нову фазу спеціалізованої підготовки
Нідерланди виходять із британської програми навчання українських військових
8 червня, 20:43
Коли Абдурахманов зазнав поранення, власні підлеглі відмовилися його евакуювати
Росія 22 місяці не забирає з полону високопоставленого офіцера: що про нього відомо
31 травня, 18:15
Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало домінування України у сфері безпілотних технологій
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
31 травня, 17:59
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
25 травня, 21:48
Джерела, які знайомі з позицією господаря Кремля, стверджують, що Путін не має наміру припиняти війну
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
24 травня, 19:52

Особисті фінанси

Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові
Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові
Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року
Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року
Курс валют 16 червня 2026: долар продовжує коливання
Курс валют 16 червня 2026: долар продовжує коливання
Ціни на пальне 16 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 16 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мільйони гривень на рік: стало відомо, хто з суддів та депутатів отримує найбільші пенсії в Україні
Мільйони гривень на рік: стало відомо, хто з суддів та депутатів отримує найбільші пенсії в Україні
Ціни на пальне 15 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 15 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua