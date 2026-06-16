Нові мотиваційні виплати: коли та скільки отримають військові
Якщо військовий в один день має право на декілька бонусів одночасно, то виплачується той бонус, що передбачає більший розмір
Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Міністерство пояснило, що всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.
Хто отримає нові виплати
«Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі – і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом. Вид військової служби значення не має», – наголошує Міноборони.
Які виплати
Усім військовослужбовцям, незалежно від контракту, нараховуються:
- Додаткова винагорода – 10 тис. грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород. Мінімальна щомісячна виплата – від 30 тис. грн.
Бойові бонуси – щоденні, нараховуються за кожен день виконання штурмових дій, а саме:
- 20 тис. грн за добу – відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ.
- 40 тис. грн за добу – штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.
Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії – виплачується той бонус, що передбачає більший розмір.
Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами – нараховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:
- 50 тис. грн на місяць – виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії.
- 30 тис. грн на місяць – за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.
Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.
Крім того, бонуси за бойові результати можна отримувати поза вищезгаданим лімітом:
- 100 тис. грн – за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні.
- 15 тис. грн – за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією.
Коли надійдуть гроші
Виплати за цією постановою нараховуються разом із основним грошовим забезпеченням – до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто за червень – до 20 липня.
«Вищевказані виплати і бонуси за полон та знищення противника виплачуються на підставі наказу командира військової частини – аналогічно до наявного механізму виплати бойових винагород. Наказ видається за минулий місяць. Виплата – разом із основним ГЗ, до 20-го числа наступного місяця», – зазначає Міноборони.
Тобто:
- Хто в червні перебував у тилу – отримає додаткову винагороду (мінімум +10 тис. грн) до 20 липня.
- Хто в червні штурмував позиції – отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата – в липні, якщо наказ підписано вчасно.
«Хто в червні взяв в полон або знищив противника в контактному бою – отримає бонус на підставі наказу командира в липні. Якщо наказ за червень з незалежних від військовослужбовця причин підписано із запізненням – виплату включать до наступного наказу. Право на виплату при цьому не втрачається», – додається у повідомленні.
Нагадаємо, на сайті Кабміну опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.
До слова, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.
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