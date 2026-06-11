Фінляндія відреагувала на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону

Гельсінкі посилюють оборону через розбудову російських баз біля кордонів



Фінляндія чітко фіксує, як Росія нарощує озброєння та розбудовує військову інфраструктуру в сусідніх регіонах. На тлі цих загроз Гельсінкі спільно з НАТО активно посилюють власні оборонні спроможності. Про це у коментарі Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, інформує «Главком».

Реакція Фінляндії на будівництво військової бази

За словами урядовця, дії Кремля є очікуваними і відбуваються відповідно до планів Москви. Хяккянен наголосив, що Європа зобов'язана йти в ногу з нинішніми темпами озброєння Росії.

«Росія створює нові військові підрозділи, збільшує чисельність військ, а також нарощує потенціал, щоб мати змогу швидко мобілізувати сили з інших частин країни», – зазначив голова оборонного відомства.

Водночас урядовець закликав співвітчизників не панікувати, запевнивши, що «фіни можуть бути спокійні».

Що передувало

Заяви міністра пролунали на тлі спільного журналістського розслідування медіа країн Північної Європи та Балтії. Розслідувачі встановили, що РФ розбудовує поблизу кордонів нову інфраструктуру, яка здатна вмістити десятки тисяч військовослужбовців.

Своєю чергою, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич вважає, що Росія наразі «не прагне прямого конфлікту», попри тривогу європейських союзників через можливе виведення частини американських сил із регіону.

«Главком» писав, що у Петрозаводську навесні розпочалося будівництво нової військової бази, яке просувається стрімкими темпами. Наразі ведеться будівництво близько десяти великих казарм. Зазначається, що військову базу росіяни будують посеред лісу. Перші сліди вирубки стали помітні на супутникових знімках, зроблених у листопаді 2025 року. Земляні роботи в цьому районі розпочалися минулої зими. Ця інформація була підтверджена документом, у якому йшлося про підключення нерухомості майбутньої військової частини до водопровідної та каналізаційної мережі Петрозаводська. Витрати на водопровідні та каналізаційні роботи оцінили майже в €5,9 млн.

Нагадаємо, Росія прискорила розбудову військової інфраструктури вздовж кордонів із країнами НАТО – супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і майданчики для техніки одразу в кількох стратегічних районах.