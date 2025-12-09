Вийшла заміж сама за себе: американка влаштувала церемонію в Мексиці і пояснила причину

Жінка оригінально відзначила 45-річчя на пляжі в Мексиці

Власниця маркетингового бізнесу з Каліфорнії Кім Адамс, яка пережила складні та аб'юзивні стосунки, вирішила, що свій день народження вона відзначить найвідповідальнішим кроком у житті – вийде заміж. Як пише «Главком» із посиланням на Daily Star, особливість її рішення полягала в тому, що заміж вона вийшла сама за себе.

Кім влаштувала повноцінну весільну церемонію на пляжі в Мексиці з традиційними атрибутами: клятвами, букетом, білою сукнею та найближчими людьми поруч.

Дата весілля була призначена на 1 листопада, коли у Мексиці відзначається День мертвих. «День мертвих був зворушливим. Ніби частина мене померла, і я стала кимось іншим», – пояснила вона. Кім розіслала запрошення своїм близьким, попросивши їх приєднатися до неї в Пуерто-Вальярта (тихоокеанське узбережжя Мексики).

Рішення про сологамію (шлюб із самим собою) стало кульмінацією важкого періоду в житті. «У мене були дуже важкі роки, аж до того, що я думала: «Ну, якщо доживеш до 45, принаймні тобі більше не доведеться ні про що турбуватися». Це було більше надією на те, що цей жахливий період не триватиме вічно», – зізнається Кім.

Для Кім вийти заміж за себе означало публічне зобов'язання жити за своїми власними правилами та приймати рішення, які допоможуть їй стати найкращою версією себе.

Під час весільної клятви вона пообіцяла, що «знайде свою силу, звільниться від старого тягаря, довірятиме легкості, а не захисту, поважатиме свої потреби, оберігатиме свою радість і ставитиметься до свого життя як до коштовності». Обручкою стало кільце її матері з діамантом.

Важливо зазначити, що Кім має бойфренда на ім'я Едуардо. Дізнавшись про її бажання, він повністю підтримав ідею, оскільки сам не бажав одружуватися після пережитого розлучення. Кім Адамс додає, що вона не шкодує, бо ніколи собі не зрадить, і їй не загрожує розлучення.

«У мене є любовні стосунки. У мене є гроші, кар'єра, бізнес. Я не думаю, що зараз взагалі логічно, щоб люди одружувалися, не маючи або не бажаючи дітей. Я не бачу, щоб це було добре», – пояснила вона свою позицію щодо традиційного шлюбу.

