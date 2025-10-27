Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата

Доплату можуть отримати люди віком від 80 років, які потребують постійного догляду та не мають працездатних родичів

Українські пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії майже у тисячу гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон «Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян».

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без родичів і потребують допомоги у повсякденному житті. Відповідно до закону таким пенсіонерам призначається щомісячна надбавка до пенсії.

Право на доплату мають самотні пенсіонери, які:

досягли 80-річного віку;

потребують постійного стороннього догляду (це підтверджується медичним висновком лікарсько-консультативної комісії – ЛКК);

отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;

не мають працездатних родичів, зобов’язаних утримувати їх.

Як пояснили у ПФУ, щоб оформити надбавку у 2025 році, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді. Потім із цим документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про відсутність інших соціальних виплат подати заяву до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що в Україні пенсійні виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає порядок нарахування та отримання пенсій громадянами, зокрема тими, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація потрібна для підтвердження особи та уникнення випадків подвійних нарахувань або виплат людям, які фактично не отримують пенсію в Україні.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.