Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Доплата до пенсії для літніх українців: хто отримає майже тисячу гривень
фото з відкритих джерел

Доплату можуть отримати люди віком від 80 років, які потребують постійного догляду та не мають працездатних родичів

Українські пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії майже у тисячу гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон «Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян».

В Україні діє державна програма підтримки літніх людей, які залишилися без родичів і потребують допомоги у повсякденному житті. Відповідно до закону таким пенсіонерам призначається щомісячна надбавка до пенсії.

Право на доплату мають самотні пенсіонери, які:

  • досягли 80-річного віку;
  • потребують постійного стороннього догляду (це підтверджується медичним висновком лікарсько-консультативної комісії – ЛКК);
  • отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю;
  • не мають працездатних родичів, зобов’язаних утримувати їх.

Як пояснили у ПФУ, щоб оформити надбавку у 2025 році, потрібно звернутися до медичного закладу та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді. Потім із цим документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про відсутність інших соціальних виплат подати заяву до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що в Україні пенсійні виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає порядок нарахування та отримання пенсій громадянами, зокрема тими, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація потрібна для підтвердження особи та уникнення випадків подвійних нарахувань або виплат людям, які фактично не отримують пенсію в Україні. 

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.

Читайте також:

Теги: пенсіонери закон пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
Ототожнення адвоката з клієнтом як спосіб маніпуляції громадською думкою
2 жовтня, 14:19
Пенсійна несправедливість: чому однаковий стаж – різні пенсії
Пенсійна несправедливість: чому однаковий стаж – різні пенсії
15 жовтня, 16:48
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
2 жовтня, 16:01
Пенсія при 30 роках стажу: розрахунок і виплати
Стаж 30 років: якою буде пенсія
30 вересня, 08:22
Одноразова допомога взимку: кому Кабмін планує видати 6 500 грн
Кабмін планує виплатити українцям 6 500 грн на опалювальний сезон
16 жовтня, 15:50
Пенсійний фонд роз’яснив, чи зросте пенсія, якщо оформити її пізніше
Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше
23 жовтня, 12:42
Підласа запевнила, що виплати військовим будуть здійснюватися своєчасно
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
2 жовтня, 13:52
Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія»
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон
4 жовтня, 15:25
Мінімалка без підвищення: скільки реально отримують працівники
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Сьогодні, 08:53

Особисті фінанси

Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не підтвердять особу
Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не підтвердять особу
Помідори в Україні стрімко дорожчають
Помідори в Україні стрімко дорожчають

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua