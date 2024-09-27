Перерахунок субсидій з 1 жовтня: кому необхідно додатково звернутись до ПФУ

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами)

Субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону

З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Людям, які у літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень.

Варто нагадати, що субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії?

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також до Фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити/оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Документи для призначення

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору.

За потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті. Наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим / задекларованим місцем проживання, рішення суду про встановлення місця проживання, довідка внутрішньо переміщеної особи, письмове пояснення щодо наявності доходів, інформація про які відсутня в органах Державної податкової служби України.

Куди та як подати документи?

Подати документи на призначення житлової субсидії до територіального органу Пенсійного фонду України можна кількома способами, обравши зручніший:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».

Які терміни подання документів

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення.

Заява (та декларація) про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року.

Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.

Нагадаємо, у бюджеті достатньо коштів на виплату субсидій українцям, тож усі, хто потребує такої допомоги, отримуватимуть виплати у повному обсязі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він підкреслив, що в Україні запроваджено проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Людям, які мають право на зазначені виплати, повідомлення про це надходять автоматично.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тис. гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.