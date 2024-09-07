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Хто з українців може отримувати соцвиплати та пенсію одночасно? Роз'янення Песійного фонду

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Хто з українців може отримувати соцвиплати та пенсію одночасно? Роз'янення Песійного фонду
Пенсія через втрату годувальника призначається тільки для непрацездатних членів сім'ї померлого, таких як особи з інвалідністю з дитинства, за умови, що вони перебували на утриманні померлого
фото з відкритих джерел

Українці не можуть отримувати одночасно дві пенсійні виплати, але це правило не стосується випадків, коли йдеться про пенсію та соціальну виплату

Деякі категорії громадян мають право на отримання одночасно двох видів виплат: пенсії та соціальної допомоги. Це стосується, зокрема, осіб з інвалідністю з дитинства, які втратили годувальника. Про це інформує Пенсійний фонд.

Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права, – йдеться у повідомленні ПФУ.

Такі особи можуть отримувати державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення та одночасно пенсію у зв'язку з втратою годувальника, за умови, що вони перебували на утриманні померлого.

Щоб членам родини призначили таку пенсію, годувальник мав набути від 1 до 15 років стажу (кількість залежить від віку, коли годувальник помер). Є винятки, при яких це значення не враховується. Такі випадки регулюються частиною 1 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Теги: соцвиплати Пенсійний фонд

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