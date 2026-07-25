Курс валют 25 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 25 липня 2026 року. Порівняно з 24 липня курс долара, євро та польського злотого не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,80 грн.
Курс валют станом на 25 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8110
|51,0577
|59,8451
|11,8004
|54,9087
|
Ощадбанк
|44,60 / 45,10
|50,80 / 51,55
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,54 / 45,04
|50,65 / 51,54
|59,33 / 60,24
|11,7 / 11,87
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|51,00 / 51,70
|59,10 / 60,50
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,63 / 45,03
|
50,80 / 51,50
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,63 / 44,98
|50,83 / 51,23
|57,80 / 61,30
|11,10 / 12,10
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|44,67 / 44,98
|50,58 / 51,57
|59,24 / 60,38
|11,71 / 11,91
|54,36 / 55,34
|
Укрсиббанк
|44,50 / 45,05
|50,50 / 51,50
|58,25 / 60,55
|-
|53,50 / 55,50
За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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