Суперечка через квитанції. Нові правила НБУ змусили Укрпошту звернутися до Офісу президента

Укрпошта просить змінити вимоги, наголошуючи на ризиках для конфіденційності клієнтів

Із 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти під час оплати комунальних послуг, післяплати та інших платіжних операцій почали друкувати додаткові персональні дані клієнтів. Компанія заявила, що виконує вимоги Національного банку України, однак просить переглянути такий підхід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на АТ «Укрпошта».

Як пояснили в компанії, нові вимоги НБУ передбачають зазначення на паперових квитанціях реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), а в разі оплати банківською карткою – також повного номера картки.

Крім того, у квитанції зазначатимуться повні прізвище, ім'я та по батькові платника. Якщо необхідних верифікованих даних немає в системі, клієнта попросять їх повідомити, а якщо вони вже внесені – підтвердити.

В Укрпошті повідомили, що звернулися до Національного банку України, Кабінету міністрів, Офісу президента та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з проханням переглянути вимоги та залишити на паперових квитанціях лише мінімально необхідну для надання платіжної послуги інформацію.

У компанії запропонували передавати повні персональні дані захищеними електронними каналами, а на паперових документах друкувати лише мінімальний обсяг інформації або її закодовану форму.

В Укрпошті наголосили, що такий підхід дозволить виконувати вимоги щодо фінансового моніторингу й водночас краще захищати персональні дані клієнтів. Особливо це стосується людей старшого віку та жителів невеликих населених пунктів, які традиційно зберігають паперові квитанції як підтвердження здійснених платежів.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський звернув увагу, що у США закон FACTA та правила платіжних систем забороняють друкувати повні номери банківських карток, а в країнах Європейського Союзу діє принцип мінімізації персональних даних.

«Тож чому одна з найбільш цифровізованих країн світу повертається до практики друку повних персональних даних на паперових квитанціях?» – зазначив він.

Також Смілянський зауважив, що Національний банк має право ухвалювати регуляторні акти без погодження з Міністерством юстиції та урядом, і саме на цій підставі були запроваджені нові вимоги.

Д слова, через мережу Укрпошти проходить понад 18% усіх комунальних платежів в Україні. У багатьох громадах компанія залишається єдиним доступним надавачем фінансових послуг, тому зміни в оформленні паперових квитанцій можуть торкнутися значної кількості громадян.

Нагадаємо, що за перші шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників внесли понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Найбільше нових боржників зареєстрували у Харківській області.