Курс валют 19 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 19 липня 2026 року. Порівняно з 18 липня, долар, євро та злотий не зросли. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,62, євро – 51,16 грн, польського злотого – 11,82 грн.
Курс валют станом на 19 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6173
|51,1649
|60,2512
|11,8173
|55,3084
|
Ощадбанк
|44,50 / 44,85
|50,95 / 51,50
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,25 / 44,85
|50,45 / 51,45
|59,68 / 60,60
|11,55 / 11,85
|54,54 / 55,53
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,00 / 51,70
|59,50 / 60,90
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,50 / 44,80
|
50,86 / 51,54
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,46 / 44,86
|50,80 / 51,28
|57,90 / 61,30
|11,20 / 12,20
|52,70 / 56,50
|
OTP Bank
|44,40 / 44,90
|50,75 / 51,75
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|44,40 / 44,90
|50,75 / 51,65
|58,55 / 60,95
|-
|53,95 / 55,95
За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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