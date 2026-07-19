Курс валют 19 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 19 липня 2026 року. Порівняно з 18 липня, долар, євро та злотий не зросли. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,62, євро – 51,16 грн, польського злотого – 11,82 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,6173 51,1649 60,2512 11,8173 55,3084 Ощадбанк 44,50 / 44,85 50,95 / 51,50 - - - Приватбанк 44,25 / 44,85 50,45 / 51,45 59,68 / 60,60 11,55 / 11,85 54,54 / 55,53 ПУМБ 44,40 / 45,00 51,00 / 51,70 59,50 / 60,90 11,60 / 11,90 - monobank 44,50 / 44,80 50,86 / 51,54 - - - Райффайзен 44,46 / 44,86 50,80 / 51,28 57,90 / 61,30 11,20 / 12,20 52,70 / 56,50 OTP Bank 44,40 / 44,90 50,75 / 51,75 - - 54,75 / 55,75 Укрсиббанк 44,40 / 44,90 50,75 / 51,65 58,55 / 60,95 - 53,95 / 55,95

* курс валют станом на 08:30 19 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.