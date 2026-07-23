Курс валют 23 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 23 липня 2026 року. Порівняно з 22 липня, долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,77, євро – 51,06 грн, польського злотого – 11,79 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,7711 51,0659 59,8455 11,7915 55,0826 Ощадбанк 44,55 / 45,05 50,90 / 51,65 - - - Приватбанк 44,54 / 45,04 50,8 / 51,54 59,45 / 60,24 11,72 / 11,87 - ПУМБ 44,50 / 45,10 51,00 / 51,70 59,30 / 60,70 11,60 / 11,90 - monobank 44,60 / 45 50,85 / 51,50 - - - Райффайзен 44,60 / 44,99 50,80 / 51,45 57,80 / 61,30 11,10 / 12,10 52,50 / 56,30 OTP Bank 44,64 / 44,95 50,73 / 51,50 59,44 / 60,59 - 54,63 / 55,62 Укрсиббанк 44,45 / 44,95 50,60 / 51,50 58,45 / 60,75 - 53,75 / 55,75

* курс валют станом на 08:55 23 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро та швейцарський франк подорожчали. Водночас польський злотий і британський фунт подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.