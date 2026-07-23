Курс валют 23 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,77 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 23 липня 2026 року. Порівняно з 22 липня, долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,77, євро – 51,06 грн, польського злотого – 11,79 грн.
Курс валют станом на 23 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,7711
|51,0659
|59,8455
|11,7915
|55,0826
|
Ощадбанк
|44,55 / 45,05
|50,90 / 51,65
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,54 / 45,04
|50,8 / 51,54
|59,45 / 60,24
|11,72 / 11,87
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,00 / 51,70
|59,30 / 60,70
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,60 / 45
|
50,85 / 51,50
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,60 / 44,99
|50,80 / 51,45
|57,80 / 61,30
|11,10 / 12,10
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|44,64 / 44,95
|50,73 / 51,50
|59,44 / 60,59
|-
|54,63 / 55,62
|
Укрсиббанк
|44,45 / 44,95
|50,60 / 51,50
|58,45 / 60,75
|-
|53,75 / 55,75
За тиждень долар США, євро та швейцарський франк подорожчали. Водночас польський злотий і британський фунт подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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