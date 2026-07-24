Курс валют 24 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці 24 липня 2026 року. Порівняно з 23 липня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,8110 51,0577 59,8451 11,8004 54,9087 Ощадбанк 44,55 / 45,05 50,85 / 51,65 - - - Приватбанк 44,54 / 45,04 50,65 / 51,54 59,28 / 60,24 11,7 / 11,87 - ПУМБ 44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 - monobank 44,63 / 45,03 50,75 / 51,45 - - - Райффайзен 44,64 / 44,99 50,89 / 51,29 57,80 / 61,30 11,10 / 12,10 52,50 / 56,30 OTP Bank 44,63 / 44,95 50,71 / 51,35 59,13 / 60,29 11,67 / 11,88 54,36 / 55,36 Укрсиббанк 44,50 / 45 50,65 / 51,55 58,45 / 60,75 - 53,80 / 55,80

* курс валют станом на 09:45 24 липня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.