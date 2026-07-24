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Курс валют 24 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 24 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці 24 липня 2026 року. Порівняно з 23 липня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 24 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8110 51,0577 59,8451 11,8004 54,9087
Ощадбанк
 44,55 / 45,05 50,85 / 51,65 - - -
Приватбанк
 44,54 / 45,04 50,65 / 51,54 59,28 / 60,24 11,7 / 11,87 -
ПУМБ
  44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,63 / 45,03

50,75 / 51,45

 - - -
Райффайзен
 44,64 / 44,99 50,89 / 51,29 57,80 / 61,30 11,10 / 12,10 52,50 / 56,30
OTP Bank
 44,63 / 44,95 50,71 / 51,35 59,13 / 60,29 11,67 / 11,88 54,36 / 55,36
Укрсиббанк
 44,50 / 45 50,65 / 51,55 58,45 / 60,75 - 53,80 / 55,80
* курс валют станом на 09:45 24 липня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: курс валют НБУ Нацбанк валюта

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