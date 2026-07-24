Курс валют 24 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці 24 липня 2026 року. Порівняно з 23 липня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,80 грн.
Курс валют станом на 24 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8110
|51,0577
|59,8451
|11,8004
|54,9087
|
Ощадбанк
|44,55 / 45,05
|50,85 / 51,65
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,54 / 45,04
|50,65 / 51,54
|59,28 / 60,24
|11,7 / 11,87
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|51,00 / 51,70
|59,10 / 60,50
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,63 / 45,03
|
50,75 / 51,45
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,64 / 44,99
|50,89 / 51,29
|57,80 / 61,30
|11,10 / 12,10
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|44,63 / 44,95
|50,71 / 51,35
|59,13 / 60,29
|11,67 / 11,88
|54,36 / 55,36
|
Укрсиббанк
|44,50 / 45
|50,65 / 51,55
|58,45 / 60,75
|-
|53,80 / 55,80
За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, польський злотий і британський фунт подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Коментарі — 0