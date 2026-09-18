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Пенсійний фонд роз’яснив усі нюанси отримання «Зимової підтримки»

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсійний фонд роз’яснив усі нюанси отримання «Зимової підтримки»
Одноразову виплату не враховуватимуть під час призначення субсидії
фото: glavcom.ua

У відомстві розповіли, як отримати допомогу та що варто знати її одержувачам

Пенсійний фонд України роз’яснив українцям основні правила отримання одноразової допомоги «Зимова підтримка» у сезоні 2026/27 року. Зокрема, у відомстві пояснили, чи вплине виплата на субсидію, чи обов’язково бути власником житла та хто може подати заяву замість отримувача. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ПФУ.

Чи вплине «Зимова підтримка» на субсидію

Отримання одноразової допомоги не враховуватиметься під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення державної соціальної допомоги.

ПФУ зазначає, що одноразові допомоги та компенсації, отримані протягом календарного року, не включаються до сукупного доходу. Тому отримання «Зимової підтримки» не впливатиме на розрахунок житлової субсидії.

Чи обов’язково бути власником житла

Власником житла для отримання допомоги бути не потрібно.

Якщо людина фактично проживає у визначеній для програми територіальній громаді, її право на виплату може підтверджуватися документами про фактичне місце проживання. При цьому право власності на будинок чи квартиру не є обов’язковою умовою.

Хто може отримати виплату

Право на «Зимову підтримку» мають визначені постановою Кабінету міністрів категорії населення, які проживають на територіях бойових дій або територіях, де вони велися.

Серед іншого, ПФУ пояснив ситуацію з людьми з інвалідністю, які отримують пенсію за віком. Якщо людина має встановлену інвалідність і відповідає іншим умовам програми, вона може претендувати на допомогу. Для цього необхідно надати документ, що підтверджує інвалідність.

Хто може подати заяву

Якщо людина не може звернутися самостійно, це може зробити її законний представник.

Зокрема, заяву можуть подати опікуни, піклувальники, усиновлювачі або інші особи, які мають відповідні повноваження представляти інтереси отримувача.

Коли потрібно звернутися

Заяви на отримання «Зимової підтримки» прийматимуть до 30 жовтня 2026 року включно.

ПФУ наголошує, що люди, які відповідають умовам програми та звернуться у встановлений строк, зможуть отримати передбачену допомогу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в межах програми «Зимова підтримка» мешканці визначених прифронтових громад можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 грн. Кошти не прив’язуватимуть до конкретних товарів чи послуг – родина самостійно вирішуватиме, що їй необхідно для підготовки до зими. Подати заяву можна через органи місцевого самоврядування, ЦНАП або Пенсійний фонд, а для громад, розташованих у зоні 20–50 км від лінії бойового зіткнення, – через місцеву владу чи військову адміністрацію.

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Теги: субсидія гроші Пенсійний фонд

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