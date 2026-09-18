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Долар подорожчав: курс валют на 18 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Долар подорожчав: курс валют на 18 вересня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 18 вересня 2026 року. Порівняно з 17 вересня, долар подорожчав, а злотий і євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66, євро – 51,23 грн, польського злотого – 11,75 грн.

Курс валют станом на 18 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,6648 51,2372 59,7066 11,7506 54,0965
Ощадбанк Ощадбанк
 44,45 / 44,95 51,05 / 51,90 58,65 / 60,65 11,15 / 11,95 53,60 / 55,20
Приватбанк Приватбанк
 44,45 / 45,04 51,03 / 51,81 59,39 / 60,24 11,71 / 11,87 -
ПУМБ ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,20 / 51,90 59,10 / 60,50 11,62 / 11,92 -
monobank monobank
 44,60 / 45 51,10 / 51,80 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,50 / 44,90 51 / 51,70 57,60 / 61 11,10 / 12,10 51,80 / 55,40
OTP Bank OTP Bank
 44,54 / 44,80 51,11 / 51,70 59,35 / 60,42 11,69 / 11,88 53,86 / 54,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,20 / 44,90 50,90 / 51,90 58,60 / 60,80 - 53,20 / 55,20
* курс валют станом на 09:18 18 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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