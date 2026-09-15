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Історичний крок. Українські виробники зброї отримають прямі гранти від ЄС: деталі угоди

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Історичний крок. Українські виробники зброї отримають прямі гранти від ЄС: деталі угоди
Європейський оборонний фонд створили для підтримки спільних дослідницьких і конструкторських робіт у сфері оборони
фото ілюстративне з відкритих джерел

До кінця 2027 року Україна буде звільнена від сплати фінансового внеску до фонду

Українські оборонні компанії зможуть напряму брати участь у проєктах Європейського оборонного фонду та претендувати на фінансування від ЄС. При цьому до кінця 2027 року Україна буде звільнена від сплати фінансового внеску до фонду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на онлайнове засідання Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

На засіданні комітету підтримали законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом щодо участі України в Європейському оборонному фонді.

Як пояснив під час засідання заступник міністра оборони України Сергій Боєв, після ратифікації українські державні та приватні оборонні компанії отримають можливість долучатися до спільних із європейськими партнерами проєктів у сфері досліджень, розробок та виробництва нових оборонних технологій.

Йдеться про участь у конкурсах фонду, заявки на які компанії подають у складі консорціумів з європейськими партнерами. За словами Боєва, вже близько чотирьох-п’яти компаній або консорціумів за участю українського бізнесу розглядають можливість подання заявок на відкриті конкурси.

Європейський оборонний фонд створили для підтримки спільних дослідницьких і конструкторських робіт у сфері оборони, а також розвитку оборонно-технологічної та промислової бази ЄС. За словами представника Міноборони, цьогоріч на відповідні конкурси фонду передбачено близько 2,5 млрд євро.

Зауважимо, що угода передбачає щорічний фінансовий внесок України до фонду. Однак окремий протокол передбачає звільнення України від його сплати через виняткові обставини, спричинені російською агресією. «До кінця 2027 року не буде ніяких внесків», – заявив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Таким чином, у поточному бюджетному періоді участь України у фонді не потребуватиме додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

Боєв також пояснив, що Європейський оборонний фонд наразі діє в межах багаторічної фінансової програми ЄС на 2021-2027 роки. Очікується, що після завершення цього періоду програма буде продовжена в наступному бюджетному циклі.

Україна стане асоційованою державою фонду та зможе брати участь у всіх його заходах. Наразі, окрім держав-членів ЄС, у програмі як асоційована країна бере участь Норвегія.

До слова, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що європейські партнери мають знайти механізм використання заморожених російських активів для підтримки України, попри політичні та юридичні побоювання окремих країн.

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Теги: гроші Європейський Союз

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