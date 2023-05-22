Підвищення тарифів на електроенергію: Нацкомісія пояснила необхідність

Тариф на електроенергію можуть збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год

Для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Про це повідомив очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн.

«Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно близько 45-46 млрд грн», – зазначив він.

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Ущаповський вважає, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Раніше повідомлялося, що українці можуть побачити нові суми у платіжках за електроенергію вже з червня.

Нагадаємо, в Україні не буде багаторазового підвищення тарифів на електроенергію, проте ціни все одно зростуть. Розглядається кілька варіантів зростання – максимум до 2,8 грн за кіловат. І, ймовірно, після підвищення тарифу залишиться градація – той, хто споживає менше струму, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Розглядаються наразі варіанти підвищення тарифів до 2,4 грн й 2,8 грн за кВт*год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць і 1,68 грн/кВт*год – за більшого споживання) та до 2 та 2,4 гривні за кВт*год відповідно.