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Ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці – Центр досліджень енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці – Центр досліджень енергетики
Ринкові ціни будуть стимулювати населення до енергоефективного споживання
фото з відкритих джерел

Проблема повʼязана з існуванням в Україні ще радянської системи занижених тарифів

Для повного відновлення енергетичного сектору необхідне впровадження ринкових цін на електроенергію для населення та монетизація субсидій для вразливих споживачів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, проблема, яка повʼязана з існуванням в Україні ще радянської системи занижених тарифів, повинна бути вирішена.

Директор Центру досліджень енергетики вважає, що її вирішення полягає виключно у введенні ринкових цін для населення.

«Це єдиний правильний шлях, аби прибрати з енергетичного сектору корупцію, яка оцінюється в сотні мільйонів… Допоки не будуть введені нормальні ринкові ціни, а субсидії не будуть монетизовані, «вилікувати» енергетику неможливо», – вказав Харченко.

Він також додав, що ринкові ціни будуть стимулювати населення до енергоефективного споживання.

Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.

Теги: населення тарифи електроенергія

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