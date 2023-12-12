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США і Канада ввели нові санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США і Канада ввели нові санкції проти Росії
Канада запроваджує нові санкції проти 30 громадян Росії
фото з відкритих джерел

Вашингтон націлився на російські мережі військових закупівель і тих, хто допомагає РФ купувати верстати, обладнання та ключові ресурси

Сполучені Штати Америки і Канада сьогодні, 12 грудня, ввели санкції проти Росії. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та осіб, які брали участь у «виборах» на окупованих територіях. Про це повідомили пресслужби міністерство фінансів США та міністерства закордонних справ Канади.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виконує зобов'язання, взяті на себе лідерами «Великої сімки», вживаючи заходів проти суб'єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії проти України.

Вашингтон націлився на російські мережі військових закупівель і тих, хто допомагає РФ купувати верстати, обладнання та ключові ресурси.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Кремль неухильно перетворює Росію на економіку воєнного часу, але військова машина російського диктатора Володимира Путіна не може вижити тільки за рахунок внутрішнього виробництва.

Під обмеження потрапила багатонаціональна мережа закупівель зброї та технологій. Вона складається з чотирьох юридичних і дев'яти фізичних осіб, що базуються в Китаї, Російській Федерації, Гонконзі та Пакистані, які займаються сприянням і закупівлями виробленої в Китаї зброї і технологій для Росії.

Загалом Мінфін США ввів санкції проти більш ніж 150 фізичних і юридичних осіб. Також під санкції потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Швейцарії, Сінгапуру, Киргизстану і Таджикистану. Під обмеження США потрапили:

  • «Експобанк»;
  • Золотодобувна компанія Highland Gold та її власник Владислав Свіблов;
  • Розрахункова небанківська кредитна організація «Металург»;
  • Три суховантажі під російським прапором «Аркадій Чернишов», «Капітан Якубович» і «Марія»;
  • Золотодобувна компанія «Высочайший»;
  • Закрите акціонерне товариство «Вологодський підшипниковий завод»;
  • Липецький автовиробник «Моторинвест»;
  • Компанії «Газпром ліндеінжиніринг» і «Північні технології».

Санкції Канади

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила сьогодні, що Канада запроваджує нові санкції проти 30 громадян Росії.

Ці санкції запроваджуються щодо осіб, які балотувалися як «кандидати» на фіктивних «виборах», організованих Кремлем, що відбулися з 8 по 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Ці особи висунули свої кандидатури на незаконних «виборах» на різні «посади» в тимчасово окупованих частинах Херсонської області, зокрема до регіональних «законодавчих зборів», які російські окупанти називають «Думою».

Канада пообіцяла продовжити працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні захиститися від незаконних і невиправданих зазіхань Росії на її суверенітет і захистити своїх громадян від репресивного російського режиму.

Раніше повідомлялося, що США і Велика Британія запровадили санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ.

Теги: Мінфін Газпром санкції Канада

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