За голі стіни – $150 тис. Яку квартиру можна купити біля Києво-Печерської лаври

В елітному районі столиці можна купити квартиру за $150 тис.

Квартира продається без ремонту, однак автор вважає це плюсом

В історичному центрі столиці, на Печерську, виставлено на продаж простору трикімнатну квартиру без ремонту. Квартира розташована в пішій доступності до станцій метро «Арсенальна» та «Печерська». Її ціна зі знижкою – $150 тис., повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Квартира площею 82,9 кв. м розташована на третьому поверсі 13-поверхового цегляного будинку радянської епохи. Вона має три окремі кімнати, роздільний санвузол, кухню та лоджію.

Будинок розташований на вулиці Омельяновича-Павленка

На фотографіях можна побачити голі стіни у кімнатах. На підлозі лежить старий паркет, який у деяких місцях навіть втратив колір. З меблів у квартирі стоїть лише стара радянська стінка з вибитим склом.

В квартирі за $150 тисяч лише радянська стінка фото: Скриншот

На Арсенальній продається квартира без ремонту фото: Скриншот

У ванній кімнаті плитка місцями відійшла від стін і частково відпадає. Загалом помешкання потребує повного ремонту. Це, на думку автора оголошення, дає змогу реалізувати власні дизайнерські ідеї.

У ванній кімнаті відпадає плитка фото: Скриншот

Балкон квартири майже пустий фото: Скриншот

Автор оголошення зазначає, що двір будинку тихий та зелений, а сам район – престижний і з розвиненою інфраструктурою. Зокрема, біля будинку є школи, дитячі садки, ліцеї, магазини та ресторани, банки та історичні місця – зокрема, Парк вічної слави, Печерська Лавра, Співоче поле.

Раніше «Главком» писав, що найдорожчі квартири в Києві традиційно продають у Печерському районі, найдешевші – у Деснянському. Загалом вартість житла на вторинному ринку столиці традиційно є найвищою порівняно з іншими обласними центрами України.

Однак перш ніж купити квартиру, варто врахувати кілька ключових моментів. «Главком» розповідав, на що варто при цьому звернути увагу.