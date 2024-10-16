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Криптовалюта може стати законним засобом платежу? Нацбанк зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Криптовалюта може стати законним засобом платежу? Нацбанк зробив заяву
На цей час Національний банк не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник Нацбанку, ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо», – сказав він.

За словами Пишного, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Пишний вважає, що із запровадженням ліміту перекази з картки на картку у 150 тис. грн на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

На думку очільника Нацбанку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації. «Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів», – сказав голова НБУ.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту у 2025 році

До слова, влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїна, і серед них і Україна. За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.

Також згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїна вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі.

Теги: криптовалюта Андрій Пишний Національний банк

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