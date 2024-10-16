Криптовалюта може стати законним засобом платежу? Нацбанк зробив заяву

На цей час Національний банк не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу

Як зазначив очільник Нацбанку, ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації

Єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо», – сказав він.

За словами Пишного, відбулося кілька технічних місій МВФ для вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які врахували б європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

Пишний вважає, що із запровадженням ліміту перекази з картки на картку у 150 тис. грн на місяць із 1 жовтня 2024 року недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності, і обсяг операцій із криптоактивами зросте.

На думку очільника Нацбанку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий обіг та схеми оптимізації. «Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто-густо пов’язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів», – сказав голова НБУ.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту у 2025 році.

До слова, влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїна, і серед них і Україна. За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.

Також згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїна вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі.