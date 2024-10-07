Міжнародні резерви України за місяць скоротилися більш ніж на 8%
Динаміка змін зумовлена валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань
Міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Динаміка змін зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
«Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних облігацій внутрішніх державних позик та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.
Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн, а саме:
- $603,6 млн – від розміщення валютних ОВДП;
- $60,0 млн – від Світового банку;
- $11,1 млн – від Банку розвитку Ради Європи.
Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $552,4 млн, з яких:
- $456,3 млн – обслуговування та погашення валютних облігацій внутрішніх державних позик;
- $52,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $44,0 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн. Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3 213,2 млн.
Нагадаємо, курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет на наступний рік є виключно розрахунковим. Зокрема, він не впливатиме на рішення Національного банку.
До слова, в Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляція в серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні. Національний банк України у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.
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