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Міжнародні резерви України за місяць скоротилися більш ніж на 8%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міжнародні резерви України за місяць скоротилися більш ніж на 8%
Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3 213,2 млн
фото з відкритих джерел

Динаміка змін зумовлена валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань

Міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ

Динаміка змін зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. 

«Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних облігацій внутрішніх державних позик та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн, а саме:

  • $603,6 млн – від розміщення валютних ОВДП;
  • $60,0 млн – від Світового банку;
  • $11,1 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $552,4 млн, з яких:

  • $456,3 млн – обслуговування та погашення валютних облігацій внутрішніх державних позик;
  • $52,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $44,0 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн. Чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3 213,2 млн.

Нагадаємо, курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет на наступний рік є виключно розрахунковим. Зокрема, він не впливатиме на рішення Національного банку.

До слова, в Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляція в серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні. Національний банк України у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.

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Теги: НБУ Національний банк гроші валютні операції валюта

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